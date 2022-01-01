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Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 лип, 2023 13:42
Банк даёт по промокоду дополнительно 1% к ставке у кого закончился депозит в банке. На 3 мес. 20% + 1 % даёт по промокоду. Итого 21%. Под ФГ горячая линия сказала, что вклад попадает.
Плюс дополнительно бесплатная подписка до 31.12.23 на SWEET.TV
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annalopatko7
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Додано: Сер 12 лип, 2023 15:22
annalopatko7 написав:
Банк даёт по промокоду дополнительно 1% к ставке у кого закончился депозит в банке. На 3 мес. 20% + 1 % даёт по промокоду. Итого 21%. Под ФГ горячая линия сказала, что вклад попадает.
Плюс дополнительно бесплатная подписка до 31.12.23 на SWEET.TV
как подписку SWEET.TV подключить?
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emeta
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Додано: Сер 12 лип, 2023 23:15
emeta написав:
как подписку SWEET.TV подключить?
Через чат-бот @VisaUkraine.
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Trainer
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Додано: Вів 18 лип, 2023 10:03
Кредит Дніпро дійсно бере участь у фонді гарантування вкладів, де це можна перевірити?
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Червона
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Додано: Вів 18 лип, 2023 11:22
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ivavictory2512
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Додано: Вів 18 лип, 2023 11:24
Червона написав:
Кредит Дніпро дійсно бере участь у фонді гарантування вкладів, де це можна перевірити?
Сегодня все банки есть участниками фонда гарантирования.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 20 лип, 2023 22:40
annalopatko7 написав:Банк даёт по промокоду дополнительно 1% к ставке у кого закончился депозит в банке. На 3 мес. 20% + 1 % даёт по промокоду. Итого 21%. Под ФГ горячая линия сказала, что вклад попадает.
Плюс дополнительно бесплатная подписка до 31.12.23 на SWEET.TV
А кто-то пробовал подключить Sweet TV? А то пробую через чат, но все время отклонения
В тех поддержках банка и Визы ответили, что должно всё работать
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zuker1111
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Додано: Чет 20 лип, 2023 23:17
Хочу відкрити депо (200-250т). Що потрібно отримати в банку (карту або ІБАН) що б
1. Завести гроші дистанційно
2. Відкрити депо з рахунку/картки
3.
Після закінчення вивести гроші дистанційно в інший банк.
Дякую.
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novichok
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Додано: П'ят 21 лип, 2023 07:34
novichok написав:
Хочу відкрити депо (200-250т). Що потрібно отримати в банку (карту або ІБАН) що б
1. Завести гроші дистанційно
2. Відкрити депо з рахунку/картки
3.
Після закінчення вивести гроші дистанційно в інший банк.
Дякую.
Якщо з комісіями,то все ок. Якщо безкоштовно,то зняти в касі
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sens
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