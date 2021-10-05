Я подключил где-то месяц назад.
На карте остаток должен быть минимум 1 грн.
Каждый месяц подписка будет продлеваться автоматически.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 лип, 2023 14:15
Додано: Вів 25 лип, 2023 09:05
Re: Банк Кредит Дніпро
В 11 годин ранку відкрив дебітну картку у відділенні. З 13-00 і до ранку безперервно спамять смсками різні швидкогроші з пропозицією кредитів. Співпадіння?
Було у когось таке саме з Кредит-Дніпро? Чи це робітники окремих відділень балуються зливами номерів телефонів нових клієнтів у бази швидкогрошей?
Додано: Вів 25 лип, 2023 09:32
1finanсier
Відкривав карту півтора тижні тому. За цей час ніхто не телефонував і не надсилав SMS або повідомлень в Viber/Telegram.
Додано: Вів 25 лип, 2023 13:10
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