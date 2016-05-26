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Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 лип, 2023 14:15
zuker1111 написав:
А кто-то пробовал подключить Sweet TV? А то пробую через чат, но все время отклонения
В тех поддержках банка и Визы ответили, что должно всё работать
Я подключил где-то месяц назад.
На карте остаток должен быть минимум 1 грн.
Каждый месяц подписка будет продлеваться автоматически.
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Додано: Вів 25 лип, 2023 09:05
В 11 годин ранку відкрив дебітну картку у відділенні. З 13-00 і до ранку безперервно спамять смсками різні швидкогроші з пропозицією кредитів. Співпадіння?
Було у когось таке саме з Кредит-Дніпро? Чи це робітники окремих відділень балуються зливами номерів телефонів нових клієнтів у бази швидкогрошей?
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1finanсier
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Додано: Вів 25 лип, 2023 09:32
1finanсier
Відкривав карту півтора тижні тому. За цей час ніхто не телефонував і не надсилав SMS або повідомлень в Viber/Telegram.
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ingtrans
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Додано: Вів 25 лип, 2023 13:10
ingtrans написав:1finanсier
Відкривав карту півтора тижні тому. За цей час ніхто не телефонував і не надсилав SMS або повідомлень в Viber/Telegram.
Ну хоч не цілеспрямована політика банку, і на тому дяка.
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Додано: Вів 01 сер, 2023 17:06
де взяти промокод для відкриття депозиту в ІБ ?
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Додано: Чет 03 сер, 2023 23:04
Кто в Киеве открывал депо у них как оно? Спасибо
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Додано: Чет 03 сер, 2023 23:05
Как у них с финмониторингом?
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