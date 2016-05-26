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Обслуговування в українських
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Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021

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Банк Кредит Дніпро 5 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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0
4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
3
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 14:15

  zuker1111 написав:А кто-то пробовал подключить Sweet TV? А то пробую через чат, но все время отклонения
В тех поддержках банка и Визы ответили, что должно всё работать

Я подключил где-то месяц назад.
На карте остаток должен быть минимум 1 грн.
Каждый месяц подписка будет продлеваться автоматически.
Trainer
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 09:05

Re: Банк Кредит Дніпро

В 11 годин ранку відкрив дебітну картку у відділенні. З 13-00 і до ранку безперервно спамять смсками різні швидкогроші з пропозицією кредитів. Співпадіння?
Було у когось таке саме з Кредит-Дніпро? Чи це робітники окремих відділень балуються зливами номерів телефонів нових клієнтів у бази швидкогрошей?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 09:32

1finanсier
Відкривав карту півтора тижні тому. За цей час ніхто не телефонував і не надсилав SMS або повідомлень в Viber/Telegram.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 13:10

  ingtrans написав:1finanсier
Відкривав карту півтора тижні тому. За цей час ніхто не телефонував і не надсилав SMS або повідомлень в Viber/Telegram.

Ну хоч не цілеспрямована політика банку, і на тому дяка.
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 01 сер, 2023 17:06

де взяти промокод для відкриття депозиту в ІБ ?
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 23:04

Кто в Киеве открывал депо у них как оно? Спасибо
Alexkievukraine
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 23:05

Как у них с финмониторингом?
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