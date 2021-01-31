RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Кредит Дніпро 5 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
3
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 14:15

  zuker1111 написав:А кто-то пробовал подключить Sweet TV? А то пробую через чат, но все время отклонения
В тех поддержках банка и Визы ответили, что должно всё работать

Я подключил где-то месяц назад.
На карте остаток должен быть минимум 1 грн.
Каждый месяц подписка будет продлеваться автоматически.
Trainer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 135
З нами з: 16.09.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 09:05

Re: Банк Кредит Дніпро

В 11 годин ранку відкрив дебітну картку у відділенні. З 13-00 і до ранку безперервно спамять смсками різні швидкогроші з пропозицією кредитів. Співпадіння?
Було у когось таке саме з Кредит-Дніпро? Чи це робітники окремих відділень балуються зливами номерів телефонів нових клієнтів у бази швидкогрошей?
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 633
З нами з: 02.09.19
Подякував: 230 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 09:32

1finanсier
Відкривав карту півтора тижні тому. За цей час ніхто не телефонував і не надсилав SMS або повідомлень в Viber/Telegram.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3769
З нами з: 31.07.19
Подякував: 108 раз.
Подякували: 528 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 13:10

  ingtrans написав:1finanсier
Відкривав карту півтора тижні тому. За цей час ніхто не телефонував і не надсилав SMS або повідомлень в Viber/Telegram.

Ну хоч не цілеспрямована політика банку, і на тому дяка.
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 633
З нами з: 02.09.19
Подякував: 230 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 сер, 2023 17:06

де взяти промокод для відкриття депозиту в ІБ ?
J
 
Повідомлень: 5949
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 309 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 23:04

Кто в Киеве открывал депо у них как оно? Спасибо
Alexkievukraine
 
Повідомлень: 148
З нами з: 04.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 23:05

Как у них с финмониторингом?
Alexkievukraine
 
Повідомлень: 148
З нами з: 04.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 10:31

Re: Банк Кредит Дніпро

інтернет банкінг постійно глючить і вилітає, в когось ще є така проблема?(в мене Самсунг А23, може з цією моделью проблема?)
Вова36
 
Повідомлень: 1
З нами з: 08.08.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 11:39

По вкладу надежный уменьшили ставку на 1,5%
Порт
 
Повідомлень: 1003
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 11:41

  Порт написав:По вкладу надежный уменьшили ставку на 1,5%

18,5% на 3 мес. уже дней 15 назад изменили... Есть бонус 0,8% от Минфина
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7043
З нами з: 13.09.09
Подякував: 72 раз.
Подякували: 750 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 18192021
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: KVV, SHURICK76 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 131, 132, 133
V2 » Суб 01 січ, 2022 21:06
1327 860434
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2023 12:05
lew13
Мотор-Банк 1 ... 5, 6, 7
Квесторе_поверніться » Нед 31 січ, 2021 18:26
61 133289
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2023 11:09
sens
Юнекс Банк 1 ... 55, 56, 57
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
565 304379
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2023 10:19
Amethyst

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.