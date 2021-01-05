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Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 вер, 2023 16:54
Можна фунти покласти на депозит?
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Додано: Чет 07 вер, 2023 21:30
Игорь Алексеевич написав: Порт написав:
По вкладу надежный уменьшили ставку на 1,5%
18,5% на 3 мес. уже дней 15 назад изменили... Есть бонус 0,8% от Минфина
эту депоставку они понизили уже со второго рабочего дня сразу после прошлого понижения ставки НБУ
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