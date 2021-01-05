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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 19202122

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Кредит Дніпро 5 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
3
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 16:54

Re: Банк Кредит Дніпро

Можна фунти покласти на депозит?
Самсунг
 
Повідомлень: 1
З нами з: 07.09.23
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 21:30

  Игорь Алексеевич написав:
  Порт написав:По вкладу надежный уменьшили ставку на 1,5%

18,5% на 3 мес. уже дней 15 назад изменили... Есть бонус 0,8% от Минфина
эту депоставку они понизили уже со второго рабочего дня сразу после прошлого понижения ставки НБУ
flysoulfly
 
Повідомлень: 2728
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1075 раз.
Подякували: 117 раз.
 
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  #<1 ... 19202122
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