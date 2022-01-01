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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 19202122

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Кредит Дніпро 5 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
3
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 16:54

Re: Банк Кредит Дніпро

Можна фунти покласти на депозит?
Самсунг
 
Повідомлень: 1
З нами з: 07.09.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 21:30

  Игорь Алексеевич написав:
  Порт написав:По вкладу надежный уменьшили ставку на 1,5%

18,5% на 3 мес. уже дней 15 назад изменили... Есть бонус 0,8% от Минфина
эту депоставку они понизили уже со второго рабочего дня сразу после прошлого понижения ставки НБУ
flysoulfly
 
Повідомлень: 2737
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1077 раз.
Подякували: 117 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 10:40

В пятницу отправили два перевода с карты на карту Кредит Днепра сервисами других банков. Один перевод стал доступен в мобильном приложении через полтора часа, второй не отображается до сих пор. Поддержка рассказывает, что в этом чудо фрибанке деньги отображаются после проведения по счёту и получения подтверждения от банка отправителя. Самое смешное, что эти деньги доступны для снятия в банкомате и рассчетов в торговой сети, но не доступны для операций в их же приложении. Не фрибанк, а трешбанк какой-то
lara_08
 
Повідомлень: 805
З нами з: 05.05.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 121 раз.
 
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  #<1 ... 19202122
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