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Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 вер, 2023 16:54
Можна фунти покласти на депозит?
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Самсунг
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Додано: Чет 07 вер, 2023 21:30
Игорь Алексеевич написав: Порт написав:
По вкладу надежный уменьшили ставку на 1,5%
18,5% на 3 мес. уже дней 15 назад изменили... Есть бонус 0,8% от Минфина
эту депоставку они понизили уже со второго рабочего дня сразу после прошлого понижения ставки НБУ
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flysoulfly
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Додано: Суб 09 вер, 2023 10:40
В пятницу отправили два перевода с карты на карту Кредит Днепра сервисами других банков. Один перевод стал доступен в мобильном приложении через полтора часа, второй не отображается до сих пор. Поддержка рассказывает, что в этом чудо фрибанке деньги отображаются после проведения по счёту и получения подтверждения от банка отправителя. Самое смешное, что эти деньги доступны для снятия в банкомате и рассчетов в торговой сети, но не доступны для операций в их же приложении. Не фрибанк, а трешбанк какой-то
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lara_08
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П'ят 08 вер, 2023 13:51
cohan
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