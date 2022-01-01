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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 вер, 2023 16:54
Re: Банк Кредит Дніпро
Можна фунти покласти на депозит?
Додано: Чет 07 вер, 2023 21:30
Додано: Суб 09 вер, 2023 10:40
В пятницу отправили два перевода с карты на карту Кредит Днепра сервисами других банков. Один перевод стал доступен в мобильном приложении через полтора часа, второй не отображается до сих пор. Поддержка рассказывает, что в этом чудо фрибанке деньги отображаются после проведения по счёту и получения подтверждения от банка отправителя. Самое смешное, что эти деньги доступны для снятия в банкомате и рассчетов в торговой сети, но не доступны для операций в их же приложении. Не фрибанк, а трешбанк какой-то
Додано: Суб 09 вер, 2023 14:43
Это фирменная фишка！
У меня с аккорда перевод по номеру карты заходит дня два.Как лечить:иду в кассу кр.дн.,снимаю и тут же пополняю обратно карту-все на месте！ В последнее время кидаю на кр.дн.так:аккорд-пумба-кр.дн. Зачислют мгновенно,но минус-растет оборот пумбы. Пытался разобраться,но никто нифига не понимает. Что увидел-кр.дн.принимает перевод от аккорда системой виза директ,который и зависает,хотя аккорд клянется,что с визой вообще не сотрудничает. Пумба шлет мастером,все ок. Как то так,я не спец в этих тонкостях. А вообще прикол,в кассе с карты снять можно,а депозит открыть-нет средств,хотя сумма светится и на карте и на счету и где угодно.🤔
Додано: Суб 09 вер, 2023 17:17
Похоже действительно от платежной системы зависит. Тот перевод, что зачислили был с мастера изибанка, а тот что завис с карты виза спортбанка. В кассе кредитднепра можно снять деньги с виртуальной карты green с помощью гуглпей ?
Додано: Суб 09 вер, 2023 19:15
[quote="5620252:lara_08В кассе кредитднепра можно снять деньги с виртуальной карты green с помощью гуглпей ?[/quote]
Это вы что то на диджитализаторском спросили. Я так далеко не заходил. Два пластика,в гр. и в юсд. наше все！
Причем мгновенный пластик к вирт. карте считается допкой и стоит 100гр. Заказывайте именную,дня 3-4 и бесплатно.
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