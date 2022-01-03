Банк Кредит Дніпро
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 жов, 2023 15:24
greenozon написав:
де лишній нулик?
може ваша акція якась інша?
Це та сама акція, якою цікавився Webracer, якому ви відповіли про 300к.
Це персональна пропозиція в вайбері(прилетів промокод).
dudemix
Повідомлень: 33
З нами з: 19.02.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 3 раз.
Профіль
Додано: Чет 26 жов, 2023 23:09
ВIВ написав: Потестил
сабжевую кредитку
закордоном
.
Курс при расчете за товар в евро хреновый
Если
в Киеве сегодня евро можно купить
за 40,45 грн., то это чудо,
сумму в евро множит на 40,62грн. и отнимает от баланса.
Т.е. около 0,5% тырит по-тихому.
Любопытно что 3 операции прошедшие на одном и том же терминале с задержкой в 5 секунд дали разные курсы:
40,62068966
40,61883408
40,62184874
В общем банка жадная и загадочная.
но патриотичная:
покупай в Киеве выгоднее
нефик по закордонам шастать
flysoulfly
Повідомлень: 3834
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1373 раз.
Подякували: 200 раз.
Профіль
Додано: П'ят 27 жов, 2023 16:54
Працює в додатку? Щось помилку видає після вводу суми
sergey_sryvkin
Повідомлень: 1907
З нами з: 19.02.14
Подякував: 531 раз.
Подякували: 601 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 31 жов, 2023 13:26
sergey_sryvkin написав:
Працює в додатку? Щось помилку видає після вводу суми
обмін валют у всіх не працює?..
sergey_sryvkin
Повідомлень: 1907
З нами з: 19.02.14
Подякував: 531 раз.
Подякували: 601 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 03 лис, 2023 21:47
valya
Повідомлень: 1808
З нами з: 31.10.12
Подякував: 637 раз.
Подякували: 118 раз.
Профіль
Додано: Пон 06 лис, 2023 11:48
доброго дня!
як можна оформити картку онлайн? можливо, є якась інструкція?
Холод
Повідомлень: 1
З нами з: 08.08.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Пон 06 лис, 2023 20:18
Холод написав:
доброго дня!
як можна оформити картку онлайн? можливо, є якась інструкція?
на момент 50к (типа 2 мес назад, даже месяц) - никак
у них чтобы онлайн - надо чтобы карта физически уже была
это для додадтка, для сайта пускает - но там вряд ли онлайн
так что думаю что по-прежнему никак
cohan
Повідомлень: 6392
З нами з: 27.09.19
Подякував: 112 раз.
Подякували: 533 раз.
Профіль
Додано: Сер 08 лис, 2023 14:42
Доброго дня! Хто підкаже вже третій день не можу відкрити євро депо в додатку. Все пише регламентні роботи. Там з ним все добре?
ihorsic
Повідомлень: 1175
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 56 раз.
Профіль
Додано: Пон 04 гру, 2023 21:55
А как удобнее и выгоднее всего пополнять карту в кредит Днепре?
С условного пумба есть комиссия если там через терминал загнать и с карты на карту?
NDV
Повідомлень: 171
З нами з: 09.06.19
Подякував: 30 раз.
Подякували: 21 раз.
Профіль
Додано: Пон 04 гру, 2023 22:24
NDV написав:
А как удобнее и выгоднее всего пополнять карту в кредит Днепре?
С условного пумба есть комиссия если там через терминал загнать и с карты на карту?
Нетарифікується (Розділ 2)
novichok
Повідомлень: 3213
З нами з: 31.03.13
Подякував: 25 раз.
Подякували: 269 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 25 гостей
Модератори:
Ірина_
,
ShtormK
,
Модератор
Схожі теми
960
532944
Пон 04 гру, 2023 21:06 melkh
213
115123
973
365393