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Обслуговування в українських
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Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 25262728

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Банк Кредит Дніпро 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
60%
3
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Чет 26 жов, 2023 15:24

Re: Банк Кредит Дніпро

  greenozon написав:де лишній нулик?
може ваша акція якась інша?


Це та сама акція, якою цікавився Webracer, якому ви відповіли про 300к.
Це персональна пропозиція в вайбері(прилетів промокод).
dudemix
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 жов, 2023 23:09

  ВIВ написав:Потестил сабжевую кредитку закордоном.
Курс при расчете за товар в евро хреновый :(
Если в Киеве сегодня евро можно купить за 40,45 грн., то это чудо,
сумму в евро множит на 40,62грн. и отнимает от баланса.
Т.е. около 0,5% тырит по-тихому.
Любопытно что 3 операции прошедшие на одном и том же терминале с задержкой в 5 секунд дали разные курсы:
40,62068966
40,61883408
40,62184874
В общем банка жадная и загадочная.
но патриотичная:
покупай в Киеве выгоднее :mrgreen: нефик по закордонам шастать
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 жов, 2023 16:54

Обмін валют

Працює в додатку? Щось помилку видає після вводу суми
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 31 жов, 2023 13:26

  sergey_sryvkin написав:Працює в додатку? Щось помилку видає після вводу суми

обмін валют у всіх не працює?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лис, 2023 21:47

Re: Банк Кредит Дніпро

https://creditdnepr.com.ua/novyna/akciyu-davay-razom-vid-banku-kredyt-dnipro-prodovzheno
valya
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Повідомлення Додано: Пон 06 лис, 2023 11:48

Re: Банк Кредит Дніпро

доброго дня!
як можна оформити картку онлайн? можливо, є якась інструкція?
Холод
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лис, 2023 20:18

  Холод написав:доброго дня!
як можна оформити картку онлайн? можливо, є якась інструкція?


на момент 50к (типа 2 мес назад, даже месяц) - никак

у них чтобы онлайн - надо чтобы карта физически уже была
это для додадтка, для сайта пускает - но там вряд ли онлайн

так что думаю что по-прежнему никак
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 08 лис, 2023 14:42

Re: Банк Кредит Дніпро

Доброго дня! Хто підкаже вже третій день не можу відкрити євро депо в додатку. Все пише регламентні роботи. Там з ним все добре?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 21:55

А как удобнее и выгоднее всего пополнять карту в кредит Днепре?

С условного пумба есть комиссия если там через терминал загнать и с карты на карту?
NDV
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 22:24

  NDV написав:А как удобнее и выгоднее всего пополнять карту в кредит Днепре?

С условного пумба есть комиссия если там через терминал загнать и с карты на карту?

Нетарифікується (Розділ 2)
novichok
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