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Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 гру, 2023 11:43
чи потрібний інд. код щоб оформити депозит? бо в мене його немає, інформація, яку знаходжу пише що потрібно, але спитав у чаті, пишуть що не обов'язково, хтось може сказати, хто мав досвід, потрібний той код чи ні?
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