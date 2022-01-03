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Обслуговування в українських
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Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 26272829

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Банк Кредит Дніпро 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
60%
3
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 11:43

Re: Банк Кредит Дніпро

чи потрібний інд. код щоб оформити депозит? бо в мене його немає, інформація, яку знаходжу пише що потрібно, але спитав у чаті, пишуть що не обов'язково, хтось може сказати, хто мав досвід, потрібний той код чи ні?
Мех
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 22:42

  Мех написав:чи потрібний інд. код щоб оформити депозит? бо в мене його немає, інформація, яку знаходжу пише що потрібно, але спитав у чаті, пишуть що не обов'язково, хтось може сказати, хто мав досвід, потрібний той код чи ні?

є трохи нюансів
не маєте коду через релігійні переконання?
вже є клієнтом банку?
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 18:45

  novichok написав:
  Мех написав:чи потрібний інд. код щоб оформити депозит? бо в мене його немає, інформація, яку знаходжу пише що потрібно, але спитав у чаті, пишуть що не обов'язково, хтось може сказати, хто мав досвід, потрібний той код чи ні?

є трохи нюансів
не маєте коду через релігійні переконання?
вже є клієнтом банку?


які саме нюанси?
так
ні, не є клієнтом
Мех
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 11:37

Re: Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро та Visa проводять акцію для держателів платіжних карток Visa Platinum та Visa Infinite

Акція проходить з 01.12.2023 по 29.02.2024

https://news.finance.ua/ua/bank-kredyt- ... a-infinite
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