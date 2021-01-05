RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 26272829

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Кредит Дніпро 3.8 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
60%
3
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 11:43

Re: Банк Кредит Дніпро

чи потрібний інд. код щоб оформити депозит? бо в мене його немає, інформація, яку знаходжу пише що потрібно, але спитав у чаті, пишуть що не обов'язково, хтось може сказати, хто мав досвід, потрібний той код чи ні?
Мех
 
Повідомлень: 2
З нами з: 06.12.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 22:42

  Мех написав:чи потрібний інд. код щоб оформити депозит? бо в мене його немає, інформація, яку знаходжу пише що потрібно, але спитав у чаті, пишуть що не обов'язково, хтось може сказати, хто мав досвід, потрібний той код чи ні?

є трохи нюансів
не маєте коду через релігійні переконання?
вже є клієнтом банку?
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3251
З нами з: 31.03.13
Подякував: 25 раз.
Подякували: 271 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 18:45

  novichok написав:
  Мех написав:чи потрібний інд. код щоб оформити депозит? бо в мене його немає, інформація, яку знаходжу пише що потрібно, але спитав у чаті, пишуть що не обов'язково, хтось може сказати, хто мав досвід, потрібний той код чи ні?

є трохи нюансів
не маєте коду через релігійні переконання?
вже є клієнтом банку?


які саме нюанси?
так
ні, не є клієнтом
Мех
 
Повідомлень: 2
З нами з: 06.12.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 11:37

Re: Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро та Visa проводять акцію для держателів платіжних карток Visa Platinum та Visa Infinite

Акція проходить з 01.12.2023 по 29.02.2024

https://news.finance.ua/ua/bank-kredyt- ... a-infinite
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2831
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 01:16

  cohan написав:
  alex lem написав:Кредит Дніпро в додатку клЮб50 по 37,95. КлЮб200 по 38,35 (5215 долярів).
Вони смішні.


им оно не надо, как и ОТП к примеру
у ОТП есть Орбан, к примеру...
намекаете на то, шо реальный владелец КредитДніпра уже не Ярославский, а кто-то, например, из ОП :mrgreen:
т.е. всьо в банке будет гарантировано хорошо (пока) :?
flysoulfly
 
Повідомлень: 3941
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1404 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 26272829
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 100, 101, 102
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
1016 380995
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 гру, 2023 22:50
Chuprynka
Кредитвест Банк 1 ... 8, 9, 10
sens » Вів 05 січ, 2021 22:08
91 30268
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 гру, 2023 19:31
sens
Банк Південний 1 ... 16, 17, 18
sens » Суб 01 січ, 2022 02:54
177 166497
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 гру, 2023 12:26
Zochan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.