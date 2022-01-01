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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 гру, 2023 10:43
Re: Банк Кредит Дніпро
чи потрібний інд. код щоб оформити депозит? бо в мене його немає, інформація, яку знаходжу пише що потрібно, але спитав у чаті, пишуть що не обов'язково, хтось може сказати, хто мав досвід, потрібний той код чи ні?
Додано: Сер 06 гру, 2023 21:42
є трохи нюансів
не маєте коду через релігійні переконання?
вже є клієнтом банку?
Додано: Сер 13 гру, 2023 17:45
які саме нюанси?
так
ні, не є клієнтом
Додано: Чет 14 гру, 2023 10:37
Re: Банк Кредит Дніпро
Банк Кредит Дніпро та Visa проводять акцію для держателів платіжних карток Visa Platinum та Visa Infinite
Акція проходить з 01.12.2023 по 29.02.2024
https://news.finance.ua/ua/bank-kredyt- ... a-infinite
Додано: Пон 25 гру, 2023 00:16
у ОТП есть Орбан, к примеру...
намекаете на то, шо реальный владелец КредитДніпра уже не Ярославский, а кто-то, например, из ОП
т.е. всьо в банке будет гарантировано хорошо (пока)
Додано: Пон 08 січ, 2024 00:08
Re: Банк Кредит Дніпро
Панове, а поясніть, будь ласка, чого в БКД стільки мутних нардепів, олігархів тощо обслуговується? Шо їм такого дає ця банка і яка в неї взагалі історія? Я думав такі пани по укрсибам – надьооожна обслуговуються
Додано: Нед 04 лют, 2024 10:06
Re: Банк Кредит Дніпро
Чи можна заводити грн безготівково , купувати долари онлайн та знімати в касі і які комісії тоді?
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