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Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 гру, 2023 11:43
чи потрібний інд. код щоб оформити депозит? бо в мене його немає, інформація, яку знаходжу пише що потрібно, але спитав у чаті, пишуть що не обов'язково, хтось може сказати, хто мав досвід, потрібний той код чи ні?
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Мех
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Додано: Сер 06 гру, 2023 22:42
Мех написав:
чи потрібний інд. код щоб оформити депозит? бо в мене його немає, інформація, яку знаходжу пише що потрібно, але спитав у чаті, пишуть що не обов'язково, хтось може сказати, хто мав досвід, потрібний той код чи ні?
є трохи нюансів
не маєте коду через релігійні переконання?
вже є клієнтом банку?
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novichok
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Додано: Сер 13 гру, 2023 18:45
novichok написав: Мех написав:
чи потрібний інд. код щоб оформити депозит? бо в мене його немає, інформація, яку знаходжу пише що потрібно, але спитав у чаті, пишуть що не обов'язково, хтось може сказати, хто мав досвід, потрібний той код чи ні?
є трохи нюансів
не маєте коду через релігійні переконання?
вже є клієнтом банку?
які саме нюанси?
так
ні, не є клієнтом
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Мех
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Додано: Чет 14 гру, 2023 11:37
Банк Кредит Дніпро та Visa проводять акцію для держателів платіжних карток Visa Platinum та Visa Infinite
Акція проходить з 01.12.2023 по 29.02.2024https://news.finance.ua/ua/bank-kredyt- ... a-infinite
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Додано: Пон 25 гру, 2023 01:16
cohan написав:
им оно не надо
alex lem написав:
Кредит Дніпро в додатку клЮб50 по 37,95. КлЮб200 по 38,35 (5215 долярів).
Вони смішні.
, как и ОТП к примеру
у ОТП есть Орбан, к примеру...
намекаете на то, шо реальный владелец КредитДніпра уже не Ярославский, а кто-то, например, из ОП
т.е. всьо в банке будет гарантировано хорошо (пока)
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Додано: Пон 08 січ, 2024 01:08
Панове, а поясніть, будь ласка, чого в БКД стільки мутних нардепів, олігархів тощо обслуговується? Шо їм такого дає ця банка і яка в неї взагалі історія? Я думав такі пани по укрсибам – надьооожна обслуговуються
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Додано: Пон 08 кві, 2024 09:41
24589 написав:
Панове, а поясніть, будь ласка, чого в БКД стільки мутних нардепів, олігархів тощо обслуговується? Шо їм такого дає ця банка і яка в неї взагалі історія? Я думав такі пани по укрсибам – надьооожна обслуговуються
Сайт не відкривається. У всіх так?
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nord
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