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Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 гру, 2023 11:43
чи потрібний інд. код щоб оформити депозит? бо в мене його немає, інформація, яку знаходжу пише що потрібно, але спитав у чаті, пишуть що не обов'язково, хтось може сказати, хто мав досвід, потрібний той код чи ні?
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Мех
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Додано: Сер 06 гру, 2023 22:42
Мех написав:
чи потрібний інд. код щоб оформити депозит? бо в мене його немає, інформація, яку знаходжу пише що потрібно, але спитав у чаті, пишуть що не обов'язково, хтось може сказати, хто мав досвід, потрібний той код чи ні?
є трохи нюансів
не маєте коду через релігійні переконання?
вже є клієнтом банку?
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novichok
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Додано: Сер 13 гру, 2023 18:45
novichok написав: Мех написав:
чи потрібний інд. код щоб оформити депозит? бо в мене його немає, інформація, яку знаходжу пише що потрібно, але спитав у чаті, пишуть що не обов'язково, хтось може сказати, хто мав досвід, потрібний той код чи ні?
є трохи нюансів
не маєте коду через релігійні переконання?
вже є клієнтом банку?
які саме нюанси?
так
ні, не є клієнтом
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Мех
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Додано: Чет 14 гру, 2023 11:37
Банк Кредит Дніпро та Visa проводять акцію для держателів платіжних карток Visa Platinum та Visa Infinite
Акція проходить з 01.12.2023 по 29.02.2024https://news.finance.ua/ua/bank-kredyt- ... a-infinite
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Assistant_Portal
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Додано: Пон 25 гру, 2023 01:16
cohan написав:
им оно не надо
alex lem написав:
Кредит Дніпро в додатку клЮб50 по 37,95. КлЮб200 по 38,35 (5215 долярів).
Вони смішні.
, как и ОТП к примеру
у ОТП есть Орбан, к примеру...
намекаете на то, шо реальный владелец КредитДніпра уже не Ярославский, а кто-то, например, из ОП
т.е. всьо в банке будет гарантировано хорошо (пока)
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flysoulfly
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Додано: Пон 08 січ, 2024 01:08
Панове, а поясніть, будь ласка, чого в БКД стільки мутних нардепів, олігархів тощо обслуговується? Шо їм такого дає ця банка і яка в неї взагалі історія? Я думав такі пани по укрсибам – надьооожна обслуговуються
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Додано: Пон 08 кві, 2024 09:41
24589 написав:
Панове, а поясніть, будь ласка, чого в БКД стільки мутних нардепів, олігархів тощо обслуговується? Шо їм такого дає ця банка і яка в неї взагалі історія? Я думав такі пани по укрсибам – надьооожна обслуговуються
Сайт не відкривається. У всіх так?
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nord
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Додано: Сер 01 тра, 2024 16:57
"Новый сезон" 16,5 %
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Додано: Суб 08 чер, 2024 14:19
Вітаю. Є депо і картка грін. Запросили і дали кредитку з лімітом. Кажуть теба зробити оплату >500грн і буде бонус 150грн та кожний місяць по 100 за пять оплат. Це так? Поясніть хто знає. В умовах про 500 немає. Чи є інформування про виконання умов?
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valya
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 17:28
valya написав:
Вітаю. Є депо і картка грін. Запросили і дали кредитку з лімітом. Кажуть теба зробити оплату >500грн і буде бонус 150грн та кожний місяць по 100 за пять оплат. Це так? Поясніть хто знає. В умовах про 500 немає. Чи є інформування про виконання умов?
Це не так. Зі слов менеджера, вона отримає бонус, 100 чи 150грн., не пам'ятаю, якщо буде витрачено більше 500грн.
Про виконання умов інформування немає, просто приходить 100грн. до 15 числа кожного місяця до вересня.
150грн., не пам'ятаю вже точно, но скоріш за все це начальний бонус за відкриття.
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