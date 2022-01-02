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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 27282930

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Кредит Дніпро 3.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
3
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 19:33

У когось є власний практичний досвід: чи можна депозит "Безмежний" розірвати у не операційний час або суботу,неділю, щоб одразу в той же день гроші зарахувалися на картку ? ( з можливістю зробити одразу переказ р2р на інший банк).
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 17:25

Есть в этом странном банке комиссия при разрыве отношений по инициативе банка? Ни с того, ни с сего возбудился финмон, требует доки на депозиты. Впрочем, с их ставками, было бы даже выгоднее вывести депо раньше срока, но не хочется попасть на комиссию.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 06:06

  Порт написав:Есть в этом странном банке комиссия при разрыве отношений по инициативе банка? Ни с того, ни с сего возбудился финмон, требует доки на депозиты. Впрочем, с их ставками, было бы даже выгоднее вывести депо раньше срока, но не хочется попасть на комиссию.
може пропустили анкетування - можна було зробити в застосунку
sens
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