Банк Кредит Дніпро

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 чер, 2024 19:33
У когось є власний практичний досвід: чи можна депозит "Безмежний" розірвати у не операційний час або суботу,неділю, щоб одразу в той же день гроші зарахувалися на картку ? ( з можливістю зробити одразу переказ р2р на інший банк).
Додано: Пон 22 лип, 2024 17:25
Есть в этом странном банке комиссия при разрыве отношений по инициативе банка? Ни с того, ни с сего возбудился финмон, требует доки на депозиты. Впрочем, с их ставками, было бы даже выгоднее вывести депо раньше срока, но не хочется попасть на комиссию.
Додано: Вів 23 лип, 2024 06:06
може пропустили анкетування - можна було зробити в застосунку
Додано: Вів 10 вер, 2024 18:39
може хтось дочитавсь,
що важливого у тарифах до карток банк змінює з 01-11.10.2024 ?
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