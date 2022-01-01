RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 27282930

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Кредит Дніпро 3.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
3
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 19:33

У когось є власний практичний досвід: чи можна депозит "Безмежний" розірвати у не операційний час або суботу,неділю, щоб одразу в той же день гроші зарахувалися на картку ? ( з можливістю зробити одразу переказ р2р на інший банк).
flysoulfly
 
Повідомлень: 5324
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1700 раз.
Подякували: 299 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 17:25

Есть в этом странном банке комиссия при разрыве отношений по инициативе банка? Ни с того, ни с сего возбудился финмон, требует доки на депозиты. Впрочем, с их ставками, было бы даже выгоднее вывести депо раньше срока, но не хочется попасть на комиссию.
Порт
 
Повідомлень: 1024
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 06:06

  Порт написав:Есть в этом странном банке комиссия при разрыве отношений по инициативе банка? Ни с того, ни с сего возбудился финмон, требует доки на депозиты. Впрочем, с их ставками, было бы даже выгоднее вывести депо раньше срока, но не хочется попасть на комиссию.
може пропустили анкетування - можна було зробити в застосунку
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17709
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 943 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 18:39

:oops: може хтось дочитавсь,
що важливого у тарифах до карток банк змінює з 01-11.10.2024 ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 5324
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1700 раз.
Подякували: 299 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 16:11

flysoulfly будуть брати 0,75% за вхід по сеп
KVV
 
Повідомлень: 1333
З нами з: 29.11.18
Подякував: 64 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 17:31

  KVV написав:flysoulfly будуть брати 0,75% за вхід по сеп
дякую. це на зелену карту?
Ну хоч не за вхід р2р
flysoulfly
 
Повідомлень: 5324
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1700 раз.
Подякували: 299 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 27282930
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: quadro_tony_da і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Альянс 1 ... 115, 116, 117
Igneus » Суб 01 січ, 2022 08:26
1167 588356
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 вер, 2024 17:40
nord
Райффайзен Банк 1 ... 189, 190, 191
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
1907 1047591
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 вер, 2024 14:27
Миша-клиент
Банк Глобус 1 ... 139, 140, 141
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
1401 661631
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 вер, 2024 18:09
Chicheva

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.