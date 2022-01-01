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Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 чер, 2024 19:33
У когось є власний практичний досвід: чи можна депозит "Безмежний" розірвати у не операційний час або суботу,неділю, щоб одразу в той же день гроші зарахувалися на картку ? ( з можливістю зробити одразу переказ р2р на інший банк).
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flysoulfly
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Додано: Пон 22 лип, 2024 17:25
Есть в этом странном банке комиссия при разрыве отношений по инициативе банка? Ни с того, ни с сего возбудился финмон, требует доки на депозиты. Впрочем, с их ставками, было бы даже выгоднее вывести депо раньше срока, но не хочется попасть на комиссию.
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Порт
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Додано: Вів 23 лип, 2024 06:06
Порт написав:
Есть в этом странном банке комиссия при разрыве отношений по инициативе банка? Ни с того, ни с сего возбудился финмон, требует доки на депозиты. Впрочем, с их ставками, было бы даже выгоднее вывести депо раньше срока, но не хочется попасть на комиссию.
може пропустили анкетування - можна було зробити в застосунку
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sens
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Додано: Вів 10 вер, 2024 18:39
може хтось дочитавсь,
що важливого у тарифах до карток банк змінює з 01-11.10.2024 ?
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flysoulfly
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 16:11
flysoulfly будуть брати 0,75% за вхід по сеп
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KVV
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 17:31
KVV написав:flysoulfly
будуть брати 0,75% за вхід по сеп
дякую. це на зелену карту?
Ну хоч не за вхід р2р
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flysoulfly
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 18:06
flysoulfly написав: KVV написав:flysoulfly
будуть брати 0,75% за вхід по сеп
дякую. це на зелену карту?
Ну хоч не за вхід р2р
Горячка не подтверждает,все зарахування не тарификуются.
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THB
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