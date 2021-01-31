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Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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valya
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Додано: Вів 01 жов, 2024 17:38
ВIВ написав:
К кого-то остался КБ на продукты?
Ні
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wolt450
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Додано: Чет 31 жов, 2024 10:07
Подскажите, коллеги, как в этом банке трактуют слово "ДО".
Если в приложении написано "Пільговий період до 2024-12-05", это означает что до вечера 4 декабря все надо загасить, или можно гасить до вечера 5 декабря?
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ВIВ
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Пон 28 жов, 2024 06:19
nord
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