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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 28293031

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Банк Кредит Дніпро 3.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
3
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 16:32

  ВIВ написав:К кого-то остался КБ на продукты?

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valya
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 17:38

  ВIВ написав:К кого-то остался КБ на продукты?

Ні
wolt450
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2024 10:07

Re: Банк Кредит Дніпро

Подскажите, коллеги, как в этом банке трактуют слово "ДО".
Если в приложении написано "Пільговий період до 2024-12-05", это означает что до вечера 4 декабря все надо загасить, или можно гасить до вечера 5 декабря?
ВIВ
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Повідомлень: 799
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