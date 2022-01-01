RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 36373839

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Кредит Дніпро 3.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
3
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 10:10

[quote="5897400:Ferlakur"]А як тут з фіншмоніторингом? Якщо поповнити свою карту готівкою в касі на 100к, не збудиться?

погашав частинами кредитку 30, 40 та 50 через касу. Через три дні визвали на килим та шмоніторили з нездоровим поглядом, ніби я проспонсорував армію рашистів. Звідки гроші, кажу ви подивіться 1,5 міс. назад я у вас по кредитці брав, зараз гашу. Ніяких інших контрагентів немає. Ні, давайте документи. Тому, думаю, вам треба теж готувати документи для фінмону.
edgar_po
 
Повідомлень: 592
З нами з: 09.04.16
Подякував: 46 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 10:37

  edgar_po написав:
  Ferlakur написав:А як тут з фіншмоніторингом? Якщо поповнити свою карту готівкою в касі на 100к, не збудиться?

погашав частинами кредитку 30, 40 та 50 через касу. Через три дні визвали на килим та шмоніторили з нездоровим поглядом, ніби я проспонсорував армію рашистів. Звідки гроші, кажу ви подивіться 1,5 міс. назад я у вас по кредитці брав, зараз гашу. Ніяких інших контрагентів немає. Ні, давайте документи. Тому, думаю, вам треба теж готувати документи для фінмону.

Заніс 50к в п'ятницю, побачимо...
Ferlakur
 
Повідомлень: 4451
З нами з: 14.10.08
Подякував: 324 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 10:49

  edgar_po написав:
  Ferlakur написав:А як тут з фіншмоніторингом? Якщо поповнити свою карту готівкою в касі на 100к, не збудиться?

погашав частинами кредитку 30, 40 та 50 через касу. Через три дні визвали на килим та шмоніторили з нездоровим поглядом, ніби я проспонсорував армію рашистів. Звідки гроші, кажу ви подивіться 1,5 міс. назад я у вас по кредитці брав, зараз гашу. Ніяких інших контрагентів немає. Ні, давайте документи. Тому, думаю, вам треба теж готувати документи для фінмону.


Якщо банк вимагає документи про походження коштів/підтвердження доходів, коли гроші взято в кредит у самому банку, дайте їм виписку по картці, якщо самі не можуть зробити. Які можуть бути інші документи щодо походження коштів, якщо вони кредитні?
Документи про підтвердження доходів вимагаються банком до видачі/перегляду кредитного ліміту. Але не після. Бо абсурд виходить.
ВЕСЕЛЬЧАК У
Аватар користувача
 
Повідомлень: 225
З нами з: 24.03.23
Подякував: 33 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 23:35

с местной Дия карты обналичить можно в кассе банка без комиссии? Пробовал кто?
В отделении перепуганные отказали, поддержка толком ничего не знает..
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2919
З нами з: 19.03.09
Подякував: 172 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 00:13

  emeta написав:с местной Дия карты обналичить можно в кассе банка без комиссии? Пробовал кто?
В отделении перепуганные отказали, поддержка толком ничего не знает..

А в банкоматі/банкоматах через Гпей/Апей є коміс?
alibob
 
Повідомлень: 734
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 02:33

  alibob написав:
  emeta написав:с местной Дия карты обналичить можно в кассе банка без комиссии? Пробовал кто?
В отделении перепуганные отказали, поддержка толком ничего не знает..

А в банкоматі/банкоматах через Гпей/Апей є коміс?

Знімав позавчора з банкомату Авалю через google pay без комісії
ternofond
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33
З нами з: 25.08.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 22:27

Re: Банк Кредит Дніпро

Дякую. А що спільнота за Вільний рахунок скаже? Годний чи...? Під нього треба дебетку, зелена підійде?
alibob
 
Повідомлень: 734
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 36373839
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Альянс 1 ... 154, 155, 156
Igneus » Суб 01 січ, 2022 08:26
1551 721444
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 21:44
Мизантрóп
Ідея Банк 1 ... 71, 72, 73
malinin007 » Нед 02 січ, 2022 12:01
725 442162
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 жов, 2025 23:43
emeta
Райффайзен Банк 1 ... 282, 283, 284
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
2836 1695684
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 жов, 2025 20:22
Кочевник

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9985)
19.10.2025 23:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.