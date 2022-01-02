Банк Кредит Дніпро

RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 09:10

[quote="5897400:Ferlakur"]А як тут з фіншмоніторингом? Якщо поповнити свою карту готівкою в касі на 100к, не збудиться?

погашав частинами кредитку 30, 40 та 50 через касу. Через три дні визвали на килим та шмоніторили з нездоровим поглядом, ніби я проспонсорував армію рашистів. Звідки гроші, кажу ви подивіться 1,5 міс. назад я у вас по кредитці брав, зараз гашу. Ніяких інших контрагентів немає. Ні, давайте документи. Тому, думаю, вам треба теж готувати документи для фінмону.
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 09:37

  edgar_po написав:
  Ferlakur написав:А як тут з фіншмоніторингом? Якщо поповнити свою карту готівкою в касі на 100к, не збудиться?

погашав частинами кредитку 30, 40 та 50 через касу. Через три дні визвали на килим та шмоніторили з нездоровим поглядом, ніби я проспонсорував армію рашистів. Звідки гроші, кажу ви подивіться 1,5 міс. назад я у вас по кредитці брав, зараз гашу. Ніяких інших контрагентів немає. Ні, давайте документи. Тому, думаю, вам треба теж готувати документи для фінмону.

Заніс 50к в п'ятницю, побачимо...
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 09:49

  edgar_po написав:
  Ferlakur написав:А як тут з фіншмоніторингом? Якщо поповнити свою карту готівкою в касі на 100к, не збудиться?

погашав частинами кредитку 30, 40 та 50 через касу. Через три дні визвали на килим та шмоніторили з нездоровим поглядом, ніби я проспонсорував армію рашистів. Звідки гроші, кажу ви подивіться 1,5 міс. назад я у вас по кредитці брав, зараз гашу. Ніяких інших контрагентів немає. Ні, давайте документи. Тому, думаю, вам треба теж готувати документи для фінмону.


Якщо банк вимагає документи про походження коштів/підтвердження доходів, коли гроші взято в кредит у самому банку, дайте їм виписку по картці, якщо самі не можуть зробити. Які можуть бути інші документи щодо походження коштів, якщо вони кредитні?
Документи про підтвердження доходів вимагаються банком до видачі/перегляду кредитного ліміту. Але не після. Бо абсурд виходить.
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 22:35

с местной Дия карты обналичить можно в кассе банка без комиссии? Пробовал кто?
В отделении перепуганные отказали, поддержка толком ничего не знает..
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 23:13

  emeta написав:с местной Дия карты обналичить можно в кассе банка без комиссии? Пробовал кто?
В отделении перепуганные отказали, поддержка толком ничего не знает..

А в банкоматі/банкоматах через Гпей/Апей є коміс?
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 01:33

  alibob написав:
  emeta написав:с местной Дия карты обналичить можно в кассе банка без комиссии? Пробовал кто?
В отделении перепуганные отказали, поддержка толком ничего не знает..

А в банкоматі/банкоматах через Гпей/Апей є коміс?

Знімав позавчора з банкомату Авалю через google pay без комісії
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 21:27

Re: Банк Кредит Дніпро

Дякую. А що спільнота за Вільний рахунок скаже? Годний чи...? Під нього треба дебетку, зелена підійде?
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 04:52

  edgar_po написав:
  Ferlakur написав:А як тут з фіншмоніторингом? Якщо поповнити свою карту готівкою в касі на 100к, не збудиться?

погашав частинами кредитку 30, 40 та 50 через касу. Через три дні визвали на килим та шмоніторили з нездоровим поглядом, ніби я проспонсорував армію рашистів. Звідки гроші, кажу ви подивіться 1,5 міс. назад я у вас по кредитці брав, зараз гашу. Ніяких інших контрагентів немає. Ні, давайте документи. Тому, думаю, вам треба теж готувати документи для фінмону.

і чим все закінчилося у вас? Які документи надавали їм? Чи вони подивилися вашу виписку по кредитці та відпустили з миром? )
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 10:29

  emeta написав:
В отделении перепуганные отказали, поддержка толком ничего не знает..
:mrgreen: там любой вопрос так
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 21:57

Re: Банк Кредит Дніпро

По-тихому повністю прибрали кредитний ліміт. Зараз просто сума мінус використованого ліміту
