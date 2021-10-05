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Банк Січ

Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<123

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Банк Січ 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
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2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
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4- Добре. Як і повинно бути.
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0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 12:10

  greenozon написав:Прийшло в вайбер
---
Акцію продовжено!
Отримуйте до 12% річних за депозитами в ГРИВНІ,
а ВІДСОТКИ щомісячно!

0800501000
Або завітайте до найближчого відділення Банку

Не нашел я на сайте 12% максимум 11%
Но оборот "до" может означать от 0% до 12% поэтому формально обмана нет
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 12:15

  candidat написав:Подскажите, р2р-выход с депозитной карты сервисом другого банка с комиссией или без? В тарифах об этом не написали.


без
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 19:22

  vitaliian написав:
  greenozon написав:Прийшло в вайбер
---
Акцію продовжено!
Отримуйте до 12% річних за депозитами в ГРИВНІ,
а ВІДСОТКИ щомісячно!

0800501000
Або завітайте до найближчого відділення Банку

Не нашел я на сайте 12% максимум 11%
Но оборот "до" может означать от 0% до 12% поэтому формально обмана нет

Акція! Від +0,5% до 1,5% кожному вкладнику на строки 6, 9, 12 місяців згідно умов Акції.
+0,50% бонусу до відсоткової ставки по вкладам в гривнях – для пенсіонерів;
+0,50% бонусу до відсоткової ставки по вкладам в гривнях – при переоформленні вкладником банківського вкладу; при цьому сума та строк при переоформленні вкладу повинні бути не менше суми та строку попереднього вкладу; термін, протягом якого звернувся клієт для переоформлення вкладу, – не пізніше наступного робочого дня після закінчення строку вкладу.
Бонуси Акції та програм лояльності не сумуються.
вероятно акция+бонус могут просуммироваться
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:07

Гривня без комісії

  cohan написав:
  candidat написав:Подскажите, р2р-выход с депозитной карты сервисом другого банка с комиссией или без? В тарифах об этом не написали.


без
Як треба завести безготівково гривню,щоб без додаткових комісії,. Прибуткову ка-ртку планував відкриття, але вхід з іншого Банку просять 1%

https://www.sichbank.com.ua/uploads/202 ... 122021.pdf
«УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПЛЮС»
Відкриття поточного рахунку в національній
валют- 100,00 грн., за кожний окремий
рахунок

Видача готівкових коштів з рахунку в
національній валют та Переказ коштів з рахунку в національній валюті буде 2,5%
https://www.sichbank.com.ua/uploads/202 ... versal.pdf

Відкриття поточного рахунку в національній
валюті 100,00 грн.
Зарахування коштів на поточний рахунок:ходить у вартість відкриття
поточного рахунку
Видача готівки з поточного рахунку: до 25 000 000,00 грн. 0,7%
Переказ коштів з поточного рахунку: На власні рахунки, які відкриті в АТ "БАНК СІЧ" Входить у вартість відкриття
поточного рахунку

https://www.sichbank.com.ua/chastnyim-l ... hni-kartky
Видача готівкових коштів в банкоматах та касах АТ «БАНК СІЧ» з використанням платіжної картки Не тарифікується


з.Ы. сначала открыть текущий универсальный за 100 грн
по его реквизитам пополнить из других банков
снова появиться в отделении и открыть вклад , к которому подвязать уже карту для депозита
цена вопроса на сумме 200000 грн будет комиссия = 0,05% + 2 поездки и время

или открыть ПРИБУТКОВу картку
за 50 грн
на нее пополнять только манисенд,т.к. остальные будет с комиссией .
sens
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 10:18

Re: Банк Січ

  sens написав:Як треба завести безготівково гривню,щоб без додаткових комісії,. Прибуткову ка-ртку планував відкриття, але вхід з іншого Банку просять 1%
п2п заходит без комиса на прибуткову
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 кві, 2022 07:01

Re: Банк Січ

[url="https://www.rbc.ua/rus/news/bank-sich-ustanovil-rekordnuyu-komissiyu-1648825589.html"]Банк Сич установил рекордную комиссию на перевод средств во время войны.[/url]
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 кві, 2022 07:24

  Zochan написав:[url="https://www.rbc.ua/rus/news/bank-sich-ustanovil-rekordnuyu-komissiyu-1648825589.html"]Банк Сич установил рекордную комиссию на перевод средств во время войны.[/url]

А вот и первый кандидат на ВА.
lloydbanksua
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