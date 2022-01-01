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Обслуговування в українських
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Банк Січ

Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1234

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Банк Січ 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 09:06

  sens написав:
  wtf написав:самый всратый банк с каким приходилось сталкиваться. в январе, находясь в местном залупинске нужно было положить на депозит небольшую сумму в долларах. быстро поискав в интернете выгодные долларовые ставки остановил свой выбор на данном заведении. при подходе к отделению обнаружилась очередь из пенсов видимо желающих оплатить коммуналку. зашел внутрь и пробился к специалисту озвучив желание оформить депо. прошлось ждать пока специалистка набирала с бумажки какое то платежи. офигел от окружающего интерьера. такое впечатление что цигане сняли хату в 9ти-этажке из 80х и заполнили старой мебелью из объявлений отдам бесплатно на олх. присел в ожидании на диван рядом со специалисткой за зашкварным старым столом с кучей бумажек сверху и монитором. видимо стульев бесплатных на олх небыло. выведав всю личную информацию вроде номера финансового телефона и сняв сканы с документов был направлен в кассу чтобы касирка проверила кошерные ли у меня доллары. к несчастью 1 купюра старого образца не прошла контроль по причине того что у банки оказывается очень требовательные клиенты. а дело было под вечер, сходить в банк где снял депо днем ранее и заменить баксы возможности небыло. посему отказался от оформления депо там. к сожалению по невнимательности не догадался попросить уничтожить сделанные ранее ксерокопии документов.

ВА во время Войны не введут , но Банк закрылся от физиков напрочь


никому не посоветую эту сберкассу по приему платежей в МРЕО , очень и очень не информативный банк и движения Клиента исключительно в работающем отделении это однозначно нужно менять , скорее на выход из этоГо банчика 8)
sens
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 11:11

ХЗ що за паніка..
У січні-лютому з каси декілька разів видавали суми 100К+ грн без всяких передзамовлень і ані яких перепон чи умовлянь, тощо.
Глянув "сьгоднішні" тарифи по картці ТП"Прибутковий"
https://www.sichbank.com.ua/chastnyim-l ... hni-kartky
- ніяких "нових" негараздів я не знайшов: :shock:
ні % на залишок, ні у знятті налом, ні у стягненні/поповн. іншим сервісом

так для данної карти де саме захована тепер зрада? :shock:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 11:33

Re: Банк Січ

  flysoulfly написав:ХЗ що за паніка..

в Києві відділення пашуть на повну - сьогодні працює аж 1 відділення на правому березі і навіть одне є на лівому .
Є проблеми , у мене також , але це не останні гроші
sens
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 15:45

Re: Банк Січ

Господа Добрый вечер каким образом можно снять деньги с карты сич проценты от депозита в гривне в Харькове ни одно отделение не работает Может какие-то есть варианты через торговые сети лучше конечно переводом в другой банк научите как без комиссии.
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 18:15

Re: Банк Січ

Можно платить в торговых сетях. Р2Р не работает

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zuker1111
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 18:47

zuker1111
19 мая p2p еще работал. Тяну на моно, без комиссии.
pfauter
 
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