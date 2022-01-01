wtf написав:

самый всратый банк с каким приходилось сталкиваться. в январе, находясь в местном залупинске нужно было положить на депозит небольшую сумму в долларах. быстро поискав в интернете выгодные долларовые ставки остановил свой выбор на данном заведении. при подходе к отделению обнаружилась очередь из пенсов видимо желающих оплатить коммуналку. зашел внутрь и пробился к специалисту озвучив желание оформить депо. прошлось ждать пока специалистка набирала с бумажки какое то платежи. офигел от окружающего интерьера. такое впечатление что цигане сняли хату в 9ти-этажке из 80х и заполнили старой мебелью из объявлений отдам бесплатно на олх. присел в ожидании на диван рядом со специалисткой за зашкварным старым столом с кучей бумажек сверху и монитором. видимо стульев бесплатных на олх небыло. выведав всю личную информацию вроде номера финансового телефона и сняв сканы с документов был направлен в кассу чтобы касирка проверила кошерные ли у меня доллары. к несчастью 1 купюра старого образца не прошла контроль по причине того что у банки оказывается очень требовательные клиенты. а дело было под вечер, сходить в банк где снял депо днем ранее и заменить баксы возможности небыло. посему отказался от оформления депо там. к сожалению по невнимательности не догадался попросить уничтожить сделанные ранее ксерокопии документов.