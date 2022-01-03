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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Січ

Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12345

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Січ 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
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2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 14:10

Алексей77
Вы путаете смс-информирование по операциям и смс с паролем р2р. У меня тоже не подключены смс, но с кодом отлично приходили! Сейчас денег нет на карте, проверить не могу.
pfauter
 
Повідомлень: 340
З нами з: 06.01.09
Подякував: 84 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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