Алексей77
Вы путаете смс-информирование по операциям и смс с паролем р2р. У меня тоже не подключены смс, но с кодом отлично приходили! Сейчас денег нет на карте, проверить не могу.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 тра, 2022 14:10
Алексей77
Вы путаете смс-информирование по операциям и смс с паролем р2р. У меня тоже не подключены смс, но с кодом отлично приходили! Сейчас денег нет на карте, проверить не могу.
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