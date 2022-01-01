Алексей77
Вы путаете смс-информирование по операциям и смс с паролем р2р. У меня тоже не подключены смс, но с кодом отлично приходили! Сейчас денег нет на карте, проверить не могу.
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Додано: Сер 25 тра, 2022 14:10
Алексей77
Вы путаете смс-информирование по операциям и смс с паролем р2р. У меня тоже не подключены смс, но с кодом отлично приходили! Сейчас денег нет на карте, проверить не могу.
Додано: Сер 25 тра, 2022 17:00
Это мне на горячей линии рассказывают что пароли не приходят потому что у меня не подключено SMS информирование Это полный аут
Додано: Сер 25 тра, 2022 17:06
Re: Банк Січ
Оператор банка сич сказала что можно снимать с других банкоматов с минимальной комиссией в 5 гривен за одну операцию. В связи с этим банкомат какого банка даёт снимать максимальную сумму за одну операцию в сумме надо снять 7.000 гривен
Додано: Сер 25 тра, 2022 18:45
Re: Банк Січ
Может просто в магазин зайти ?)
7к
…
Додано: Сер 25 тра, 2022 18:51
Re: Банк Січ
В магазині до 6тис.
Додано: Сер 25 тра, 2022 18:52
Re: Банк Січ
И бутылку рома …
Имел ввиду покушать купить
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