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Банк Січ

Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 14:10

Алексей77
Вы путаете смс-информирование по операциям и смс с паролем р2р. У меня тоже не подключены смс, но с кодом отлично приходили! Сейчас денег нет на карте, проверить не могу.
pfauter
 
Повідомлень: 340
З нами з: 06.01.09
Подякував: 84 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 17:00

  pfauter написав:Алексей77
Вы путаете смс-информирование по операциям и смс с паролем р2р. У меня тоже не подключены смс, но с кодом отлично приходили! Сейчас денег нет на карте, проверить не могу.

Это мне на горячей линии рассказывают что пароли не приходят потому что у меня не подключено SMS информирование Это полный аут
Алексей77
 
Повідомлень: 1782
З нами з: 04.12.09
Подякував: 19 раз.
Подякували: 35 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 17:06

Re: Банк Січ

Оператор банка сич сказала что можно снимать с других банкоматов с минимальной комиссией в 5 гривен за одну операцию. В связи с этим банкомат какого банка даёт снимать максимальную сумму за одну операцию в сумме надо снять 7.000 гривен
Алексей77
 
Повідомлень: 1782
З нами з: 04.12.09
Подякував: 19 раз.
Подякували: 35 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 18:45

Re: Банк Січ

Может просто в магазин зайти ?)

chelavek
 
Повідомлень: 23
З нами з: 10.06.16
Подякував: 13 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 18:51

Re: Банк Січ

chelavek написав:Может просто в магазин зайти ?)

В магазині до 6тис.
Zochan
 
Повідомлень: 512
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 59 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 18:52

Re: Банк Січ

И бутылку рома …
Имел ввиду покушать купить
chelavek
 
Повідомлень: 23
З нами з: 10.06.16
Подякував: 13 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 23:10

  Алексей77 написав:Оператор банка сич сказала что можно снимать с других банкоматов с минимальной комиссией в 5 гривен за одну операцию. В связи с этим банкомат какого банка даёт снимать максимальную сумму за одну операцию в сумме надо снять 7.000 гривен


никаких, сейчас все всем друзья и по чужим дают плохо
попробуйте Раду и ПУМБ

тянучка нужна специальная - на туду к примеру тоже не вытягивается,
тянется вроде на Альфу и креди агриколь, ну еще УкрСиб можете попробовать
cohan
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Повідомлень: 3877
З нами з: 27.09.19
Подякував: 93 раз.
Подякували: 322 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 12:00

Re: Банк Січ

Спасибо всем. Снял в итоге в АТБ. Сич это дичь!
Алексей77
 
Повідомлень: 1782
З нами з: 04.12.09
Подякував: 19 раз.
Подякували: 35 раз.
 
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