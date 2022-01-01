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Банк Січ

Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 14:10

Алексей77
Вы путаете смс-информирование по операциям и смс с паролем р2р. У меня тоже не подключены смс, но с кодом отлично приходили! Сейчас денег нет на карте, проверить не могу.
pfauter
 
Повідомлень: 340
З нами з: 06.01.09
Подякував: 84 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 17:00

  pfauter написав:Алексей77
Вы путаете смс-информирование по операциям и смс с паролем р2р. У меня тоже не подключены смс, но с кодом отлично приходили! Сейчас денег нет на карте, проверить не могу.

Это мне на горячей линии рассказывают что пароли не приходят потому что у меня не подключено SMS информирование Это полный аут
Алексей77
 
Повідомлень: 1782
З нами з: 04.12.09
Подякував: 19 раз.
Подякували: 35 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 17:06

Re: Банк Січ

Оператор банка сич сказала что можно снимать с других банкоматов с минимальной комиссией в 5 гривен за одну операцию. В связи с этим банкомат какого банка даёт снимать максимальную сумму за одну операцию в сумме надо снять 7.000 гривен
Алексей77
 
Повідомлень: 1782
З нами з: 04.12.09
Подякував: 19 раз.
Подякували: 35 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 18:45

Re: Банк Січ

Может просто в магазин зайти ?)

chelavek
 
Повідомлень: 23
З нами з: 10.06.16
Подякував: 13 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 18:51

Re: Банк Січ

chelavek написав:Может просто в магазин зайти ?)

В магазині до 6тис.
Zochan
 
Повідомлень: 512
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 59 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 18:52

Re: Банк Січ

И бутылку рома …
Имел ввиду покушать купить
chelavek
 
Повідомлень: 23
З нами з: 10.06.16
Подякував: 13 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 23:10

  Алексей77 написав:Оператор банка сич сказала что можно снимать с других банкоматов с минимальной комиссией в 5 гривен за одну операцию. В связи с этим банкомат какого банка даёт снимать максимальную сумму за одну операцию в сумме надо снять 7.000 гривен


никаких, сейчас все всем друзья и по чужим дают плохо
попробуйте Раду и ПУМБ

тянучка нужна специальная - на туду к примеру тоже не вытягивается,
тянется вроде на Альфу и креди агриколь, ну еще УкрСиб можете попробовать
cohan
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Повідомлень: 3877
З нами з: 27.09.19
Подякував: 93 раз.
Подякували: 322 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 12:00

Re: Банк Січ

Спасибо всем. Снял в итоге в АТБ. Сич это дичь!
Алексей77
 
Повідомлень: 1782
З нами з: 04.12.09
Подякував: 19 раз.
Подякували: 35 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 14:22

  cohan написав:тянучка нужна специальная - на туду к примеру тоже не вытягивается,
тянется вроде на Альфу и креди агриколь, ну еще УкрСиб можете попробовать
зараз перевірив: з карти на туду - моментом тягнеться,
на сибас - моментом тягнеться.

смс відключені,
код приходить.

  Алексей77 написав:. Сич это дичь!
або ж, Січ - Not for all
:D мабуть
flysoulfly
 
Повідомлень: 524
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Подякував: 220 раз.
Подякували: 22 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 23:03

Пытался тянуть на альфа ,пумб, форвард,акорд...код подтвержд

Пытался тянуть на альфа ,пумб, форвард,акорд...код подтверждения не приходит по причине не подключенного платного смс.
На гарячей уверяют что код им не известен,говорят чтобы получить код -подключайте платное смс.
Карта debit.
green
 
Повідомлень: 83
З нами з: 10.10.15
Подякував: 11 раз.
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