Алексей77
Вы путаете смс-информирование по операциям и смс с паролем р2р. У меня тоже не подключены смс, но с кодом отлично приходили! Сейчас денег нет на карте, проверить не могу.
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Додано: Сер 25 тра, 2022 14:10
Алексей77
Вы путаете смс-информирование по операциям и смс с паролем р2р. У меня тоже не подключены смс, но с кодом отлично приходили! Сейчас денег нет на карте, проверить не могу.
Додано: Сер 25 тра, 2022 17:00
Это мне на горячей линии рассказывают что пароли не приходят потому что у меня не подключено SMS информирование Это полный аут
Додано: Сер 25 тра, 2022 17:06
Re: Банк Січ
Оператор банка сич сказала что можно снимать с других банкоматов с минимальной комиссией в 5 гривен за одну операцию. В связи с этим банкомат какого банка даёт снимать максимальную сумму за одну операцию в сумме надо снять 7.000 гривен
Додано: Сер 25 тра, 2022 18:45
Re: Банк Січ
Может просто в магазин зайти ?)
7к
…
Додано: Сер 25 тра, 2022 18:51
Re: Банк Січ
В магазині до 6тис.
Додано: Сер 25 тра, 2022 18:52
Re: Банк Січ
И бутылку рома …
Имел ввиду покушать купить
Додано: Сер 25 тра, 2022 23:10
никаких, сейчас все всем друзья и по чужим дают плохо
попробуйте Раду и ПУМБ
тянучка нужна специальная - на туду к примеру тоже не вытягивается,
тянется вроде на Альфу и креди агриколь, ну еще УкрСиб можете попробовать
Додано: П'ят 27 тра, 2022 12:00
Re: Банк Січ
Спасибо всем. Снял в итоге в АТБ. Сич это дичь!
Додано: П'ят 27 тра, 2022 14:22
зараз перевірив: з карти на туду - моментом тягнеться,
на сибас - моментом тягнеться.
смс відключені,
код приходить.
або ж, Січ - Not for all
мабуть
Додано: П'ят 27 тра, 2022 23:03
Пытался тянуть на альфа ,пумб, форвард,акорд...код подтвержд
Пытался тянуть на альфа ,пумб, форвард,акорд...код подтверждения не приходит по причине не подключенного платного смс.
На гарячей уверяют что код им не известен,говорят чтобы получить код -подключайте платное смс.
Карта debit.
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