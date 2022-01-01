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Обслуговування в українських
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Банк Січ

Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3456

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Січ 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
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0
4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 05:24

  green написав:Пытался тянуть на альфа ,пумб, форвард,акорд...код подтверждения не приходит по причине не подключенного платного смс.
На гарячей уверяют что код им не известен,говорят чтобы получить код -подключайте платное смс.
Карта debit.

Аналогично. На моно и альфу не приходит код. Нужно смс платные подключать
Алексей77
 
Повідомлень: 1783
З нами з: 04.12.09
Подякував: 19 раз.
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