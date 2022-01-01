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Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 тра, 2022 05:24
green написав:
Пытался тянуть на альфа ,пумб, форвард,акорд...код подтверждения не приходит по причине не подключенного платного смс.
На гарячей уверяют что код им не известен,говорят чтобы получить код -подключайте платное смс.
Карта debit.
Аналогично. На моно и альфу не приходит код. Нужно смс платные подключать
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Алексей77
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Чет 26 тра, 2022 11:44
nafok