Аналогично. На моно и альфу не приходит код. Нужно смс платные подключать
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 тра, 2022 05:24
Аналогично. На моно и альфу не приходит код. Нужно смс платные подключать
Додано: Чет 09 чер, 2022 11:09
Re: Банк Січ
Подняли сильно проценты по вкладам. А как они отдают их?
Додано: Чет 09 чер, 2022 11:56
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