RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Січ

Банк Січ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3456

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Січ 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 05:24

  green написав:Пытался тянуть на альфа ,пумб, форвард,акорд...код подтверждения не приходит по причине не подключенного платного смс.
На гарячей уверяют что код им не известен,говорят чтобы получить код -подключайте платное смс.
Карта debit.

Аналогично. На моно и альфу не приходит код. Нужно смс платные подключать
Алексей77
 
Повідомлень: 1784
З нами з: 04.12.09
Подякував: 19 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 11:09

Re: Банк Січ

Подняли сильно проценты по вкладам. А как они отдают их?
бульбик
 
Повідомлень: 757
З нами з: 21.05.14
Подякував: 18 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 11:56

  бульбик написав:Подняли сильно проценты по вкладам. А как они отдают их?



ух ты, на месяц 18% есть, панеслась!
отдают, но я тут на три года влез :x
и носить неудобно в центральное, и принесешь - и ждешь в очереди
ИБ нету для простых

но варик с месяцем интересный конечно
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3927
З нами з: 27.09.19
Подякував: 94 раз.
Подякували: 325 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 13:03

  бульбик написав:Подняли сильно проценты по вкладам. А как они отдают их?

50К грн без предзаказа
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4653
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1180 раз.
Подякували: 717 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chelavek, lloydbanksua, ramaz, тарасов і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Комерційний Індустріальний Банк 1, 2, 3, 4
candidat » Вів 04 січ, 2022 09:55
36 14256
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 чер, 2022 13:57
lloydbanksua
Альфа-Банк 1 ... 307, 308, 309
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
3083 1311090
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 чер, 2022 13:41
копейка
ПроКредит Банк 1, 2, 3, 4, 5
harry_ » Чет 27 січ, 2022 20:56
49 36320
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 чер, 2022 12:35
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.