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Обслуговування в українських
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Банк Січ

Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Січ 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 05:24

  green написав:Пытался тянуть на альфа ,пумб, форвард,акорд...код подтверждения не приходит по причине не подключенного платного смс.
На гарячей уверяют что код им не известен,говорят чтобы получить код -подключайте платное смс.
Карта debit.

Аналогично. На моно и альфу не приходит код. Нужно смс платные подключать
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 11:09

Re: Банк Січ

Подняли сильно проценты по вкладам. А как они отдают их?
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 11:56

  бульбик написав:Подняли сильно проценты по вкладам. А как они отдают их?



ух ты, на месяц 18% есть, панеслась!
отдают, но я тут на три года влез :x
и носить неудобно в центральное, и принесешь - и ждешь в очереди
ИБ нету для простых

но варик с месяцем интересный конечно
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 13:03

  бульбик написав:Подняли сильно проценты по вкладам. А как они отдают их?

50К грн без предзаказа
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 23:21

Ось такий зранку файлик на офіційному сайті був Porivnyanna_vkladiv_09062022_Saĭt.pdf
В браузері зберігся.

Зображення

На місяць 19%. Був, та загув. :?
Mirax
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 22:24

Re: Банк Січ

Що це таке? Хто пояснить???

Вслед за «Мегабанком» на дно может пойти банк «Сич».

Согласно инсайдам, в НБУ в скором времени планируют ввести в банке временную администрацию, а следовательно – банк будет стремительно лететь в пропасть ликвидации.

Причиной наши инсайдеры называют не просто неплатёжеспособность банка, а его тесное сотрудничество с коллаборантами – в частности, речь идёт о гауляйтере Херсона, так называемом мэре города Александре Кобце и ряде других сотрудников банка, которых массово назначают на должности на временно оккупированных территориях.

ТРУХА⚡️Украина | Прислать новость
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 22:29

  ihorsic написав:Що це таке? Хто пояснить???

Вслед за «Мегабанком» на дно может пойти банк «Сич».

Согласно инсайдам, в НБУ в скором времени планируют ввести в банке временную администрацию, а следовательно – банк будет стремительно лететь в пропасть ликвидации.

Причиной наши инсайдеры называют не просто неплатёжеспособность банка, а его тесное сотрудничество с коллаборантами – в частности, речь идёт о гауляйтере Херсона, так называемом мэре города Александре Кобце и ряде других сотрудников банка, которых массово назначают на должности на временно оккупированных территориях.

ТРУХА⚡️Украина | Прислать новость


я про Мегу сразу так подумал
нехорошая тенденция конечно

но Труха - те еще сливы
cohan
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