green написав:Пытался тянуть на альфа ,пумб, форвард,акорд...код подтверждения не приходит по причине не подключенного платного смс. На гарячей уверяют что код им не известен,говорят чтобы получить код -подключайте платное смс. Карта debit.
Аналогично. На моно и альфу не приходит код. Нужно смс платные подключать
Вслед за «Мегабанком» на дно может пойти банк «Сич».
Согласно инсайдам, в НБУ в скором времени планируют ввести в банке временную администрацию, а следовательно – банк будет стремительно лететь в пропасть ликвидации.
Причиной наши инсайдеры называют не просто неплатёжеспособность банка, а его тесное сотрудничество с коллаборантами – в частности, речь идёт о гауляйтере Херсона, так называемом мэре города Александре Кобце и ряде других сотрудников банка, которых массово назначают на должности на временно оккупированных территориях.
Вслед за «Мегабанком» на дно может пойти банк «Сич».
Согласно инсайдам, в НБУ в скором времени планируют ввести в банке временную администрацию, а следовательно – банк будет стремительно лететь в пропасть ликвидации.
Причиной наши инсайдеры называют не просто неплатёжеспособность банка, а его тесное сотрудничество с коллаборантами – в частности, речь идёт о гауляйтере Херсона, так называемом мэре города Александре Кобце и ряде других сотрудников банка, которых массово назначают на должности на временно оккупированных территориях.
ТРУХА⚡️Украина | Прислать новость
я про Мегу сразу так подумал нехорошая тенденция конечно
То есть из-за отдельных сотрудников банка - наёмных менеджеров, которые переходят на сторону оккупанта закроют банк? бред. Типа в двадцатом году судя по видео в трухе он несколько месяцев работал в службе безопасности. Кстати хозяева банка физлица, а откуда они не из Одессы?