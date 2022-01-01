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Банк Січ

Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Січ 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Сер 22 чер, 2022 12:06

  Golf_streem написав:Зацікавили 18%. Не клієнт банку. У Форварді на пенсійній є кошти. Думаю перекинути сюди.
1.Яку картку відкрити?
2.Як її поповнювати без коиісу (р2р, СЕП, штовхати-тягнути)?
3.Чи можна буде без гемору витягнути з банку кошти і як (писали про 50к без замовлення)?
4.Банк взагалі достойний уваги?
Які є підводні камені: платні СМС\страховки ...


1. Сейчас под депозит открывают бесплатную карту, раньше открывали текущий счет
2. пополнять сепом что карточный, что текущий, что депозитный счет - есть комиссия.
Лучше принести налом и забрать налом.
Интернет банкинг пока есть только у сотрудников, они его тестят
Снять с карты можно бесплатно только в сети банка или на кассах супермаркетов
3-4 надо быть готовым, что банк ляжет. Собственники связаны с банком-банкротом Родовид

СМС по карте 10 грн. Не подключайте, если не надо
citramon
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 чер, 2022 12:12

  Golf_streem написав:Зацікавили 18%. Не клієнт банку. У Форварді на пенсійній є кошти. Думаю перекинути сюди.
1.Яку картку відкрити?
2.Як її поповнювати без коиісу (р2р, СЕП, штовхати-тягнути)?
3.Чи можна буде без гемору витягнути з банку кошти і як (писали про 50к без замовлення)?
4.Банк взагалі достойний уваги?
Які є підводні камені: платні СМС\страховки ...

а вы в Укркапе уже под завязку? рекомендую из 18%х
а тут на все вопрос один ответ: нет ИБ
тяните штовхайте что хотите ), но кое-что физически без отделения сделать нельзя
в киевском на владимирской если чо и присесть негде если перед вами кто-то долгий засел вдруг
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 22 чер, 2022 15:30

  cohan написав:а вы в Укркапе уже под завязку? рекомендую из 18%х

Натякніть, що таке Укркап?
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 чер, 2022 16:30

Re: Банк Січ

Golf_streem написав:Натякніть, що таке Укркап?

Український капітал
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 чер, 2022 16:36

  Zochan написав:
Golf_streem написав:Натякніть, що таке Укркап?

Український капітал


в Укркапе ИБ, заход СЭПом, выход - бесплатен, кажется тоже СЭП, да и p2p вытягивает, 5 грн за транзакцию

а СиЧ увы, я там 3хлетний держу, конечно, с карты p2p бесплатно вывод, но вот остальное удручает
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 22 чер, 2022 16:38

  citramon написав:Снять с карты можно бесплатно только в сети банка или на кассах супермаркетов
СМС по карте 10 грн. Не подключайте, если не надо


p2p чужой бесплатно, но не всех проходит почему-то
СМС да, реально бесит, но можно в минус уходить )
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 17:05

https://www.sichbank.com.ua/informuvann ... ichnih-osb

"... з 22.06.2022 року набувають чинності зміни до програми лояльності при оформленні вкладів фізичних осіб. Програма лояльності доповнена наступним пунктом:

При пред’явленні вкладниками, які здійснюють переоформлення вкладу на новий строк, або новими вкладниками посвідчення військовослужбовця ЗСУ або добровольця Територіальної оборони ставки за діючими банківськими вкладами в національній валюті збільшуються на 0,5% річних "
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 17:52

  cohan написав:
тут на все вопрос один ответ: нет ИБ

но внезапно :shock: оказывается, в маркете уже есть бэтаверсия SICH24
flysoulfly
 
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  #<1 ... 4567
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