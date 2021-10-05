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Обслуговування в українських
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Банк Січ

Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Січ 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 10:30

а мені не вдається зареєструватися в січ24, пише зверніться до гарячки, а гарячка не нає. Сказали через кілька тижнів запустять офіційно, потім.
Можливо, через те, що смс скрізь відключені.
ScaryBee
 
Повідомлень: 31
З нами з: 27.06.22
Подякував: 14 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 11:37

  ScaryBee написав:а мені не вдається зареєструватися в січ24, пише зверніться до гарячки, а гарячка не нає. Сказали через кілька тижнів запустять офіційно, потім.
Можливо, через те, що смс скрізь відключені.
зробіть платну операцію-перевірку баланса і через сутки буде працювати.відпишіться про результат
sens
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Повідомлень: 12904
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 733 раз.
 
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  #<1 ... 5678
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