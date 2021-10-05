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Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лип, 2022 10:30
а мені не вдається зареєструватися в січ24, пише зверніться до гарячки, а гарячка не нає. Сказали через кілька тижнів запустять офіційно, потім.
Можливо, через те, що смс скрізь відключені.
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ScaryBee
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Додано: Сер 13 лип, 2022 11:37
ScaryBee написав:
а мені не вдається зареєструватися в січ24, пише зверніться до гарячки, а гарячка не нає. Сказали через кілька тижнів запустять офіційно, потім.
Можливо, через те, що смс скрізь відключені.
зробіть платну операцію-перевірку баланса і через сутки буде працювати.відпишіться про результат
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sens
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