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Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лип, 2022 10:30
а мені не вдається зареєструватися в січ24, пише зверніться до гарячки, а гарячка не нає. Сказали через кілька тижнів запустять офіційно, потім.
Можливо, через те, що смс скрізь відключені.
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ScaryBee
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Додано: Сер 13 лип, 2022 11:37
ScaryBee написав:
а мені не вдається зареєструватися в січ24, пише зверніться до гарячки, а гарячка не нає. Сказали через кілька тижнів запустять офіційно, потім.
Можливо, через те, що смс скрізь відключені.
зробіть платну операцію-перевірку баланса і через сутки буде працювати.відпишіться про результат
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sens
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Додано: Сер 13 лип, 2022 13:09
Andrey2512 написав:
Є в кого на руках картка Січ?
ага, как же без нее
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cohan
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Додано: Сер 13 лип, 2022 13:53
cohan написав:
ага, как же без нее
Дает переводить деньги на карту иностранного банка или на Пэйпал?
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Andrey2512
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Додано: Сер 13 лип, 2022 14:14
sens написав: ScaryBee написав:
а мені не вдається зареєструватися в січ24, пише зверніться до гарячки, а гарячка не нає. Сказали через кілька тижнів запустять офіційно, потім.
Можливо, через те, що смс скрізь відключені.
зробіть платну операцію-перевірку баланса і через сутки буде працювати.відпишіться про результат
це як? через смс?
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ScaryBee
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Додано: Сер 13 лип, 2022 15:36
Andrey2512 написав: cohan написав:
ага, как же без нее
Дает переводить деньги на карту иностранного банка или на Пэйпал?
вряд ли
нечего переводить )
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cohan
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Сер 13 лип, 2022 15:36
cohan
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