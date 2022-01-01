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Обслуговування в українських
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Банк Січ

Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

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Банк Січ 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 10:30

а мені не вдається зареєструватися в січ24, пише зверніться до гарячки, а гарячка не нає. Сказали через кілька тижнів запустять офіційно, потім.
Можливо, через те, що смс скрізь відключені.
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 11:37

  ScaryBee написав:а мені не вдається зареєструватися в січ24, пише зверніться до гарячки, а гарячка не нає. Сказали через кілька тижнів запустять офіційно, потім.
Можливо, через те, що смс скрізь відключені.
зробіть платну операцію-перевірку баланса і через сутки буде працювати.відпишіться про результат
sens
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 13:09

  Andrey2512 написав:Є в кого на руках картка Січ?

ага, как же без нее
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 13:53

Re: Банк Січ

  cohan написав:ага, как же без нее

Дает переводить деньги на карту иностранного банка или на Пэйпал?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 14:14

  sens написав:
  ScaryBee написав:а мені не вдається зареєструватися в січ24, пише зверніться до гарячки, а гарячка не нає. Сказали через кілька тижнів запустять офіційно, потім.
Можливо, через те, що смс скрізь відключені.
зробіть платну операцію-перевірку баланса і через сутки буде працювати.відпишіться про результат

це як? через смс?
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 15:36

  Andrey2512 написав:
  cohan написав:ага, как же без нее

Дает переводить деньги на карту иностранного банка или на Пэйпал?

вряд ли
нечего переводить )
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 19:35

  ScaryBee написав:
  sens написав:
  ScaryBee написав:а мені не вдається зареєструватися в січ24, пише зверніться до гарячки, а гарячка не нає. Сказали через кілька тижнів запустять офіційно, потім.
Можливо, через те, що смс скрізь відключені.
зробіть платну операцію-перевірку баланса і через сутки буде працювати.відпишіться про результат

це як? через смс?
В банкоматах проверить баланса, нажав пинкод.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 21:15

  sens написав:В банкоматах проверить баланса, нажав пинкод.

то це ж наче безкоштовно?
ScaryBee
 
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