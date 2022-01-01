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Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 лип, 2022 09:49
ScaryBee написав: sens написав:
В банкоматах проверить баланса, нажав пинкод.
то це ж наче безкоштовно?
Оформления карт приостановили,из-за участившейся карусели карточных туристов
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