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Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 лип, 2022 09:49
ScaryBee написав: sens написав:
В банкоматах проверить баланса, нажав пинкод.
то це ж наче безкоштовно?
Оформления карт приостановили,из-за участившейся карусели карточных туристов
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sens
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Додано: Вів 19 лип, 2022 10:12
sens це дуже цікаво, а що там з безкоштовною перевіркою балансу?
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ScaryBee
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Додано: Вів 19 лип, 2022 11:42
ScaryBee написав:sens
це дуже цікаво, а що там з безкоштовною перевіркою балансу?
що у Вас , бо у мене вже відображаються депозити ,які відкриті в відділенні .
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sens
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Додано: Вів 19 лип, 2022 11:46
Для определенных операций интересны карты банка "Сич" именно Mastercard (кто в теме, понял, о чем я).
Читал на одном ресурсе, что банк именно Мастера временно не выдает...
Кто-то недавно оформлял в банке карту? Какие условия и ...тут что, нет ИБ?
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Искатель
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Додано: Вів 19 лип, 2022 11:47
Искатель написав:
Для определенных операций интересны карты банка "Сич" именно Mastercard (кто в теме, понял, о чем я).
Читал на одном ресурсе, что банк именно Мастера временно не выдает...
Кто-то недавно оформлял в банке карту? Какие условия и ...тут что, нет ИБ?
сьогодні карток не було , вже завтра буде тільки ВІЗА , але не точно , бо туристи ...
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sens
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