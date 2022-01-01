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Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 лип, 2022 09:49
ScaryBee написав: sens написав:
В банкоматах проверить баланса, нажав пинкод.
то це ж наче безкоштовно?
Оформления карт приостановили,из-за участившейся карусели карточных туристов
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Додано: Вів 19 лип, 2022 10:12
sens це дуже цікаво, а що там з безкоштовною перевіркою балансу?
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ScaryBee
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Додано: Вів 19 лип, 2022 11:42
ScaryBee написав:sens
це дуже цікаво, а що там з безкоштовною перевіркою балансу?
що у Вас , бо у мене вже відображаються депозити ,які відкриті в відділенні .
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sens
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Додано: Вів 19 лип, 2022 11:46
Для определенных операций интересны карты банка "Сич" именно Mastercard (кто в теме, понял, о чем я).
Читал на одном ресурсе, что банк именно Мастера временно не выдает...
Кто-то недавно оформлял в банке карту? Какие условия и ...тут что, нет ИБ?
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Додано: Вів 19 лип, 2022 11:47
Искатель написав:
Для определенных операций интересны карты банка "Сич" именно Mastercard (кто в теме, понял, о чем я).
Читал на одном ресурсе, что банк именно Мастера временно не выдает...
Кто-то недавно оформлял в банке карту? Какие условия и ...тут что, нет ИБ?
сьогодні карток не було , вже завтра буде тільки ВІЗА , але не точно , бо туристи ...
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Додано: Вів 19 лип, 2022 14:40
sens написав:
сьогодні карток не було , вже завтра буде тільки ВІЗА , але не точно , бо туристи ...
Не, VISA не интересна
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Додано: Вів 19 лип, 2022 17:20
ScaryBee написав:sens
це дуже цікаво, а що там з безкоштовною перевіркою балансу?
Вже зявилась нова картка для виплат, Visa. Прибуткову у мене мастер, але я її брав для р2р зарахування, відсоток також непоганий
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Додано: Вів 19 лип, 2022 19:11
sens написав: ScaryBee написав:sens
це дуже цікаво, а що там з безкоштовною перевіркою балансу?
Вже зявилась нова картка для виплат, Visa. Прибуткову у мене мастер, але я її брав для р2р зарахування, відсоток також непоганий
sens написав: ScaryBee написав:sens
це дуже цікаво, а що там з безкоштовною перевіркою балансу?
що у Вас , бо у мене вже відображаються депозити ,які відкриті в відділенні .
у нас все по старому з причини безкоштовної перевірки балансу.
Стара депозитна карта МС і стара Прибуткова МС. % непоганий, але не 15%.
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ScaryBee
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Додано: Вів 19 лип, 2022 19:31
ScaryBee написав: sens написав: ScaryBee написав:sens
це дуже цікаво, а що там з безкоштовною перевіркою балансу?
Вже зявилась нова картка для виплат, Visa. Прибуткову у мене мастер, але я її брав для р2р зарахування, відсоток також непоганий
sens написав: ScaryBee написав:sens
це дуже цікаво, а що там з безкоштовною перевіркою балансу?
що у Вас , бо у мене вже відображаються депозити ,які відкриті в відділенні .
у нас все по старому з причини безкоштовної перевірки балансу.
Стара депозитна карта МС і стара Прибуткова МС. % непоганий, але не 15%.
все влаштовує,поки перекинув на депозит,додаток в інформаційному режимі працює,депозит не дає відкрити на довільну суму без пролонгації,вирішив краще 18% аніж 8,5%. Ще не розібрався з вихідними по р2р,бентежить дуже кінська комісія в розмірі 9%. Тому зняти відсотки та частину вкладу по закінченню можливе у відділенні без комісії,якщо не змінять за час вкладу РКО
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