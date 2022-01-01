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Банк Січ

Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910>

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Банк Січ 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 09:49

  ScaryBee написав:
  sens написав:В банкоматах проверить баланса, нажав пинкод.

то це ж наче безкоштовно?

Оформления карт приостановили,из-за участившейся карусели карточных туристов
sens
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 10:12

sens це дуже цікаво, а що там з безкоштовною перевіркою балансу?
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 11:42

  ScaryBee написав:sens це дуже цікаво, а що там з безкоштовною перевіркою балансу?

що у Вас , бо у мене вже відображаються депозити ,які відкриті в відділенні .
sens
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 11:46

Для определенных операций интересны карты банка "Сич" именно Mastercard (кто в теме, понял, о чем я).
Читал на одном ресурсе, что банк именно Мастера временно не выдает...
Кто-то недавно оформлял в банке карту? Какие условия и ...тут что, нет ИБ?
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 11:47

  Искатель написав:Для определенных операций интересны карты банка "Сич" именно Mastercard (кто в теме, понял, о чем я).
Читал на одном ресурсе, что банк именно Мастера временно не выдает...
Кто-то недавно оформлял в банке карту? Какие условия и ...тут что, нет ИБ?

сьогодні карток не було , вже завтра буде тільки ВІЗА , але не точно , бо туристи ...
sens
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 14:40

  sens написав:сьогодні карток не було , вже завтра буде тільки ВІЗА , але не точно , бо туристи ...

Не, VISA не интересна :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 17:20

Rufius

  ScaryBee написав:sens це дуже цікаво, а що там з безкоштовною перевіркою балансу?

Вже зявилась нова картка для виплат, Visa. Прибуткову у мене мастер, але я її брав для р2р зарахування, відсоток також непоганий
sens
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 19:11

  sens написав:
  ScaryBee написав:sens це дуже цікаво, а що там з безкоштовною перевіркою балансу?

Вже зявилась нова картка для виплат, Visa. Прибуткову у мене мастер, але я її брав для р2р зарахування, відсоток також непоганий

  sens написав:
  ScaryBee написав:sens це дуже цікаво, а що там з безкоштовною перевіркою балансу?

що у Вас , бо у мене вже відображаються депозити ,які відкриті в відділенні .

у нас все по старому з причини безкоштовної перевірки балансу.
Стара депозитна карта МС і стара Прибуткова МС. % непоганий, але не 15%.
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 19:31

  ScaryBee написав:
  sens написав:
  ScaryBee написав:sens це дуже цікаво, а що там з безкоштовною перевіркою балансу?

Вже зявилась нова картка для виплат, Visa. Прибуткову у мене мастер, але я її брав для р2р зарахування, відсоток також непоганий

  sens написав:
  ScaryBee написав:sens це дуже цікаво, а що там з безкоштовною перевіркою балансу?

що у Вас , бо у мене вже відображаються депозити ,які відкриті в відділенні .

у нас все по старому з причини безкоштовної перевірки балансу.
Стара депозитна карта МС і стара Прибуткова МС. % непоганий, але не 15%.
все влаштовує,поки перекинув на депозит,додаток в інформаційному режимі працює,депозит не дає відкрити на довільну суму без пролонгації,вирішив краще 18% аніж 8,5%. Ще не розібрався з вихідними по р2р,бентежить дуже кінська комісія в розмірі 9%. Тому зняти відсотки та частину вкладу по закінченню можливе у відділенні без комісії,якщо не змінять за час вкладу РКО
sens
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 16:18

Січ здулась, депозити туфта повна
https://www.sichbank.com.ua/uploads/202 ... 072022.pdf
greenozon
 
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