RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Січ

Банк Січ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Січ 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 16:44

  greenozon написав:Січ здулась, депозити туфта повна
https://www.sichbank.com.ua/uploads/202 ... 072022.pdf

сдулись, но по собственной ли воле ..
citramon
 
Повідомлень: 553
З нами з: 30.07.13
Подякував: 15 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 78910
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Andrey2512, patrikk, WallNutPen і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Український Капітал 1 ... 4, 5, 6
wolt450 » Пон 14 лют, 2022 13:41
58 81080
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 лип, 2022 16:22
greenozon
Альфа-Банк 1 ... 379, 380, 381
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
3800 1721196
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 лип, 2022 15:34
WallNutPen
А-Банк 1 ... 36, 37, 38
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
378 495850
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 лип, 2022 15:20
lara_08

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Січ (91)
27.07.2022 17:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.