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Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 лип, 2022 16:44
сдулись, но по собственной ли воле ..
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citramon
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Додано: Сер 27 лип, 2022 23:01
citramon написав:
сдулись, но по собственной ли воле ..
А какая разница депозитчикам, по чьей воле? Хотя, резкие колебания ставок вызывают вопросы.
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