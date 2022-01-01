greenozon написав:Січ здулась, депозити туфта повна
https://www.sichbank.com.ua/uploads/202 ... 072022.pdf
сдулись, но по собственной ли воле ..
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Додано: Сер 27 лип, 2022 16:44
сдулись, но по собственной ли воле ..
Додано: Сер 27 лип, 2022 23:01
А какая разница депозитчикам, по чьей воле? Хотя, резкие колебания ставок вызывают вопросы.
Додано: Сер 03 сер, 2022 12:03
Re: Банк Січ
Сич в клубе конвертаторов:) Интересно какие у них комиссии?
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