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Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 лип, 2022 16:44
сдулись, но по собственной ли воле ..
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citramon
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Додано: Сер 27 лип, 2022 23:01
citramon написав:
сдулись, но по собственной ли воле ..
А какая разница депозитчикам, по чьей воле? Хотя, резкие колебания ставок вызывают вопросы.
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nord
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Додано: Сер 03 сер, 2022 12:03
https://www.sichbank.com.ua/ru/kupuyte- ... ok-3-msyac
Сич в клубе конвертаторов:) Интересно какие у них комиссии?
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бульбик
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Додано: Сер 03 сер, 2022 13:32
бульбик написав:
Сич в клубе конвертаторов
̶ ̶п̶р̶о̶п̶а̶л̶ ̶д̶о̶м̶!̶ ̶ ̶©̶ ̶
Потому и депоставки угробили...
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flysoulfly
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Додано: Сер 03 сер, 2022 14:03
бульбик написав:
https://www.sichbank.com.ua/ru/kupuyte-dolar-ssha-za-3694-grn-pid-depozit-na-strok-3-msyac
Сич в клубе конвертаторов:) Интересно какие у них комиссии?
Додатково 500грн коміс і 200гр за відкриття рахунків. Дорого
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wolt450
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Додано: Чет 04 сер, 2022 10:42
wolt450 написав: бульбик написав:
https://www.sichbank.com.ua/ru/kupuyte-dolar-ssha-za-3694-grn-pid-depozit-na-strok-3-msyac
Сич в клубе конвертаторов:) Интересно какие у них комиссии?
Додатково 500грн коміс і 200гр за відкриття рахунків. Дорого
Є цікавіші варіанти?
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nord
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Додано: Чет 04 сер, 2022 11:32
nord написав: wolt450 написав: бульбик написав:
https://www.sichbank.com.ua/ru/kupuyte-dolar-ssha-za-3694-grn-pid-depozit-na-strok-3-msyac
Сич в клубе конвертаторов:) Интересно какие у них комиссии?
Додатково 500грн коміс і 200гр за відкриття рахунків. Дорого
Є цікавіші варіанти?
все остальные из Клуба, даже ТАСhttps://mustbe.ml/tables/club50k
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cohan
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Додано: Чет 04 сер, 2022 12:49
Не уловил, чем ТАС интереснее. Подскажите, пожалуйста.
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nord
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Додано: Чет 04 сер, 2022 22:15
nord написав:
Не уловил, чем ТАС интереснее. Подскажите, пожалуйста.
для ТАС 600 < 500+200
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cohan
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 07:58
cohan написав:
Є цікавіші варіанти?
все остальные из Клуба, даже ТАСhttps://mustbe.ml/tables/club50k
[/quote]
Не уловил, чем ТАС интереснее. Подскажите, пожалуйста.[/quote]
для ТАС 600 < 500+200[/quote]
Спасибо. Ясно. Пусть пойдут погуляют оба.
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nord
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