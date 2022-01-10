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Банк Січ

Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910

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Банк Січ 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 16:44

  greenozon написав:Січ здулась, депозити туфта повна
https://www.sichbank.com.ua/uploads/202 ... 072022.pdf

сдулись, но по собственной ли воле ..
citramon
 
Повідомлень: 553
З нами з: 30.07.13
Подякував: 15 раз.
Подякували: 26 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 23:01

  citramon написав:
  greenozon написав:Січ здулась, депозити туфта повна
https://www.sichbank.com.ua/uploads/202 ... 072022.pdf

сдулись, но по собственной ли воле ..

А какая разница депозитчикам, по чьей воле? Хотя, резкие колебания ставок вызывают вопросы.
nord
 
Повідомлень: 34
З нами з: 25.07.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 12:03

Re: Банк Січ

https://www.sichbank.com.ua/ru/kupuyte- ... ok-3-msyac

Сич в клубе конвертаторов:) Интересно какие у них комиссии?
бульбик
 
Повідомлень: 778
З нами з: 21.05.14
Подякував: 19 раз.
Подякували: 53 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 13:32

  бульбик написав:Сич в клубе конвертаторов

̶ ̶п̶р̶о̶п̶а̶л̶ ̶д̶о̶м̶!̶ ̶ ̶©̶ ̶
Потому и депоставки угробили...
flysoulfly
 
Повідомлень: 760
З нами з: 13.01.09
Подякував: 300 раз.
Подякували: 37 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 14:03

  бульбик написав:https://www.sichbank.com.ua/ru/kupuyte-dolar-ssha-za-3694-grn-pid-depozit-na-strok-3-msyac

Сич в клубе конвертаторов:) Интересно какие у них комиссии?


Додатково 500грн коміс і 200гр за відкриття рахунків. Дорого
wolt450
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Повідомлень: 3674
З нами з: 07.12.10
Подякував: 13 раз.
Подякували: 378 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 10:42

  wolt450 написав:
  бульбик написав:https://www.sichbank.com.ua/ru/kupuyte-dolar-ssha-za-3694-grn-pid-depozit-na-strok-3-msyac

Сич в клубе конвертаторов:) Интересно какие у них комиссии?


Додатково 500грн коміс і 200гр за відкриття рахунків. Дорого

Є цікавіші варіанти?
nord
 
Повідомлень: 34
З нами з: 25.07.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 11:32

  nord написав:
  wolt450 написав:
  бульбик написав:https://www.sichbank.com.ua/ru/kupuyte-dolar-ssha-za-3694-grn-pid-depozit-na-strok-3-msyac

Сич в клубе конвертаторов:) Интересно какие у них комиссии?


Додатково 500грн коміс і 200гр за відкриття рахунків. Дорого

Є цікавіші варіанти?


все остальные из Клуба, даже ТАС
https://mustbe.ml/tables/club50k
cohan
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Повідомлень: 4279
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 347 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 12:49

  cohan написав:
  nord написав:Є цікавіші варіанти?

все остальные из Клуба, даже ТАС
https://mustbe.ml/tables/club50k

Не уловил, чем ТАС интереснее. Подскажите, пожалуйста.
nord
 
Повідомлень: 34
З нами з: 25.07.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 22:15

  nord написав:
  cohan написав:
  nord написав:Є цікавіші варіанти?

все остальные из Клуба, даже ТАС
https://mustbe.ml/tables/club50k

Не уловил, чем ТАС интереснее. Подскажите, пожалуйста.


для ТАС 600 < 500+200
cohan
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Повідомлень: 4279
З нами з: 27.09.19
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Подякували: 347 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 07:58

  cohan написав:Є цікавіші варіанти?

все остальные из Клуба, даже ТАС
https://mustbe.ml/tables/club50k[/quote]
Не уловил, чем ТАС интереснее. Подскажите, пожалуйста.[/quote]

для ТАС 600 < 500+200[/quote]

Спасибо. Ясно. Пусть пойдут погуляют оба. :wink:
nord
 
Повідомлень: 34
З нами з: 25.07.22
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