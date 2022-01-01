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Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 сер, 2022 18:30
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Додано: Вів 09 сер, 2022 16:52
То ли информационная атака на банк, то ли...https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... hennya.htm
Правління Національного банку України збирається на засідання, під час якого ухвалять рішення відкликати ліцензію у банку "Cіч"
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Додано: Вів 09 сер, 2022 18:04
Все.
Корсчета заблокировали.
Завтра временная администрация.
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Evgeny
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1
- Форумчанин року
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- Повідомлень: 38417
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3709 раз.
- Подякували: 11808 раз.
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- Профіль
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52
27
2
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