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Банк Січ

Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Січ 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 18:30

Пишут шо банк начал болеть

Сайт конечно мусорный

https://antikor.com.ua/articles/565761- ... ryl_detali
Evgeny
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 16:52

То ли информационная атака на банк, то ли...

https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... hennya.htm

Правління Національного банку України збирається на засідання, під час якого ухвалять рішення відкликати ліцензію у банку "Cіч"
TDK
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 18:04

Все.

Корсчета заблокировали.

Завтра временная администрация.
Evgeny
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Форумчанин року
 
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  #<1 ... 891011
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