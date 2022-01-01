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Банк Січ

Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9101112>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Січ 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 18:30

Пишут шо банк начал болеть

Сайт конечно мусорный

https://antikor.com.ua/articles/565761- ... ryl_detali
Evgeny
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 16:52

То ли информационная атака на банк, то ли...

https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... hennya.htm

Правління Національного банку України збирається на засідання, під час якого ухвалять рішення відкликати ліцензію у банку "Cіч"
TDK
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 18:04

Все.

Корсчета заблокировали.

Завтра временная администрация.
Evgeny
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Форумчанин року
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 19:04

АТ "БАНК СІЧ” віднесено до категорії неплатоспроможних рішенням Правління Національного банку України від 09 серпня 2022 року № 405-рш/БТ.
Kalgan
 
Повідомлень: 931
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Подякував: 44 раз.
Подякували: 94 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 19:05

Re: Банк Січ

https://bank.gov.ua/ua/news/all/at-bank ... spromojnih
кирдык
тарасов
 
Повідомлень: 498
З нами з: 20.03.14
Подякував: 140 раз.
Подякували: 25 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 19:05

Уже все

https://bank.gov.ua/ua/news/all/at-bank ... spromojnih
Evgeny
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 19:09

Re: Банк Січ

Це що вже банкопад 2 частина :(
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 19:23

Re: Банк Січ

УРА!!! думал до 2024 Фонд не заберу, под 11,75% так и будет
теперь хоть щось
накуплю на радостях ОВДП в Альфе под 16
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 19:23

  Evgeny написав:Пишут шо банк начал болеть

Сайт конечно мусорный

https://antikor.com.ua/articles/565761- ... ryl_detali


а сайтик-то при делах оказался, надо к нему присмореться
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 19:33

  cohan написав:УРА!!! думал до 2024 Фонд не заберу, под 11,75% так и будет
теперь хоть щось
накуплю на радостях ОВДП в Альфе под 16

Поздравляю! Не грех и шампанское откупорить.
nord
 
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