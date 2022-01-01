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Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 сер, 2022 18:30
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Додано: Вів 09 сер, 2022 16:52
То ли информационная атака на банк, то ли...https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... hennya.htm
Правління Національного банку України збирається на засідання, під час якого ухвалять рішення відкликати ліцензію у банку "Cіч"
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Додано: Вів 09 сер, 2022 18:04
Все.
Корсчета заблокировали.
Завтра временная администрация.
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Evgeny
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Додано: Вів 09 сер, 2022 19:04
АТ "БАНК СІЧ” віднесено до категорії неплатоспроможних рішенням Правління Національного банку України від 09 серпня 2022 року № 405-рш/БТ.
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Додано: Вів 09 сер, 2022 19:05
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Додано: Вів 09 сер, 2022 19:05
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Додано: Вів 09 сер, 2022 19:09
Це що вже банкопад 2 частина
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Додано: Вів 09 сер, 2022 19:23
УРА!!! думал до 2024 Фонд не заберу, под 11,75% так и будет
теперь хоть щось
накуплю на радостях ОВДП в Альфе под 16
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cohan
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Додано: Вів 09 сер, 2022 19:23
а сайтик-то при делах оказался, надо к нему присмореться
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cohan
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Додано: Вів 09 сер, 2022 19:33
cohan написав:
УРА!!! думал до 2024 Фонд не заберу, под 11,75% так и будет
теперь хоть щось
накуплю на радостях ОВДП в Альфе под 16
Поздравляю! Не грех и шампанское откупорить.
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nord
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