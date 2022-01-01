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Банк Січ

Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9101112

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Січ 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 19:47

Re: Банк Січ

Почему скопытился?
Investor_K
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Повідомлень: 7642
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 19:52

Тому що: АТ "БАНК СІЧ" віднесено до категорії неплатоспроможних
пруфи в інтернеті та на сайті НБУ. Мінус ще одна сміттярка. Завтра зайде похоронна команда.
Востаннє редагувалось Solar_simfi в Вів 09 сер, 2022 19:56, всього редагувалось 1 раз.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 19:55

блииин....
карта фсьо? поздняк метаться?
flysoulfly
 
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