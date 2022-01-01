|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 сер, 2022 19:47
Re: Банк Січ
Почему скопытился?
Додано: Вів 09 сер, 2022 19:52
Тому що: АТ "БАНК СІЧ" віднесено до категорії неплатоспроможних
пруфи в інтернеті та на сайті НБУ. Мінус ще одна сміттярка. Завтра зайде похоронна команда.
Востаннє редагувалось Solar_simfi в Вів 09 сер, 2022 19:56, всього редагувалось 1 раз.
|